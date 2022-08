Overlast op het strand: politie verricht aanhoudingen voor verboden wapens en drugshandel

Door de stijgende temperaturen trekken steeds meer bezoekers richting de kust. Beeld ANP

Deze week bleek nog dat het ondanks het prachtige zomerweer opvallend rustig is in Scheveningen. Sterker nog: zelden is het in de zomer zo leeg geweest op het strand van de grootste en bekendste badplaats van Nederland. Toch zorgt dat er niet voor dat de overlast aan de kust verdwenen is. De politie heeft de afgelopen weken meerdere keren opgetreden rond de boulevard en het strand.

Zo hielp de politie veel bezoekers die onwel waren geraakt door de hitte. Er is deze zomer naast de strandpost van de politie ook een extra EHBO-post geplaatst om snel te kunnen handelen. Vorige maand overleed er nog een strandgast op een strandbed van restaurant De Waterreus. De inzet van hulpdiensten mocht toen niet meer baten.

Strand- en terrassenslapers

Ook werkt de politie nauw samen met de KNRM als mensen op zee in de problemen komen, zogeheten drenkelingen. Zo kwamen de afgelopen weken meerdere meldingen van ‘personen te water’ binnen bij de politie. Ook wordt er dagelijks gecontroleerd op personen die op het strand of zelfs op terrassen van strandtenten overnachten.

Deze week kregen zeven ‘strandslapers’ nog een boete, twee weken geleden werden maar liefst dertig boetes uitgedeeld. Eén van de redenen dat de politie optreedt tegen de strandslapers is vanwege gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan. Het strand wordt ‘s ochtends namelijk schoongeveegd door tractoren, die een ‘slaper’ zomaar over het hoofd zouden kunnen zien. “Met alle gevolgen van dien.”

Drugshandel

De politie meldt verder dat het meerdere personen heeft aangehouden in Scheveningen in verband met verboden wapenbezit. Op beelden die de politie deelt is onder meer te zien dat er een groot mes in beslag is genomen. Ook zijn er meerdere aanhoudingen verricht vanwege handel in soft- en harddrugs.

Tot slot treedt de politie ook nog steeds op langs de kust tegen overlastgevende personen. Daarbij is alcohol ‘vaak de boosdoener’, aldus de Scheveningse politie. “De lijst is natuurlijk nog veel langer. En verschillende soorten overlast zijn bij ons bekend. Waar mogelijk treden wij dan ook op of geven wij de hulp aan hen die dat behoeven, zoals dat zo mooi heet.”