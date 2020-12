Overheid wil minder alcohol drinken normaliseren: ‘Doe Dranquilo’

Beeld Getty Images

De campagne, gelanceerd door staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) moet het makkelijk maken om in gezelschap een rondje over te slaan, of gewoon helemaal niet te drinken. “Je kunt dan zeggen: ik ben dranquilo of vanavond doe ik lekker dranquilo,” aldus Blokhuis. De term is een verwijzing naar het Spaanse woord tranquilo, dat ‘rustig aan’ betekent.

Het is voor het eerst sinds de jaren ’90 dat de overheid een campagne start om bewuster om te gaan met alcohol. Volgens de staatssecretaris is het nodig, omdat de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik structureel worden onderschat. Zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid dat de meeste mensen niet weten dat alcohol het risico op kanker, dementie of een miskraam vergroot. Ook de kosten van alcohol voor de samenleving schatten de meesten veel te laag in. Die bedragen tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro per jaar.

Dranquilo is een meerjarige campagne. Die begint met een aantal ‘video’s met een knipoog’ in aanloop naar ‘Dry January’.

‘Doe dranquilo’

Dat dit type campagnes van grote maatschappelijke invloed kunnen zijn, heeft de Bob-campagne eerder bewezen. ‘Bob jij of bob ik?’ is een gevleugelde uitspraak. Maar of ‘dranquilo’ diezelfde potentie heeft? Jaap Toorenaar, reclameman en auteur van het boek Hoe verzinnen ze het - bedenkers van onvergetelijke reclames aan het woord, heeft er zijn twijfels over. “Sinds het succes van de Bob-campagne worden vaker nieuwe kreten geïntroduceerd voor overheidscampagnes.” De ene succesvoller dan de ander. “Bob was geniaal, maar ‘ik rij mono’ hoor je dan weer nooit iemand zeggen”, aldus Toorenaar.

Een kans dat een kreet of slogan aanslaat is volgens de reclamemaker het grootst als het ‘een klein mopje’ bevat. ‘Dranquilo' zit wat dat betreft goed, zou je zeggen, toch is de kans dat deze campagne flopt volgens Toorenaar ‘vele malen groter’ dan dat we Dranquilo op een dag in de Dikke Van Dale tegenkomen. “Het klinkt leuk, maar of het blijft hangen? Ik zou niet eens weten hoe je het schrijft.”