Overgang is voor veel vrouwen een probleem op het werk

Meer dan de helft van de vrouwen in de overgang heeft daar op het werk last van. Een grote groep, 36 procent, zegt zelfs minder goed te functioneren.

Veel vrouwen die in de overgang zijn, worden belemmerd in hun werk door pijn, vermoeidheid of problemen met de concentratie. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Bij 31 procent van de vrouwen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, leiden klachten die met de overgang samenhangen tot ongemakkelijke situaties, bijvoorbeeld doordat ze op kantoor opvliegers krijgen, ze last hebben van stemmingswisselingen of doordat ze doorlekken vanwege een hevige menstruatiebloeding. Van de vrouwen die regelmatig overgangsklachten hebben, heeft 39 procent last van psychische vermoeidheid als burn out-achtige klachten.

Belangrijke oorzaak van uitval

Aan het onderzoek van TNO en CBS deden 4500 vrouwen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar mee. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werd gedaan naar aanleiding van een motie van GroenLinks in de Tweede Kamer om het taboe over de overgang tegen te gaan. De overgang zou daarnaast ook een belangrijke oorzaak zijn van uitval van vrouwen op het werk.

Dorenda van Dijken, gynaecoloog van de Multidisciplinaire Menopauze Poli van het OLVG in Amsterdam, kijkt er niet van op dat zo veel vrouwen op de werkvloer worstelen met overgangsklachten, want daarover hoort ze allang in haar eigen spreekkamer.

Van Dijken maakt zich, samen met een harde kern van voorvechters, al jaren hard voor oplossingen om dit probleem aan te pakken. Ze is blij dat het onderwerp nu eindelijk meer aandacht krijgt, want in in haar spreekkamer ziet ze vrouwen die soms wel vijftien jaar met klachten zijn blijven aanmodderen, zonder hulp te zoeken.

Verloren jaren, noemt Van Dijken dat. “We hadden ze al zo veel eerder kunnen helpen, bijvoorbeeld met hormoontherapie. Maar er is nog veel schaamte rond het onderwerp. We zien ook in alle onderzoeken terug dat vrouwen het heel moeilijk vinden om het aan te kaarten bij hun leidinggevende. In plaats daarvan worden de klachten verdoezeld. Even een raam openzetten bij een opvlieger of bijkomen op het toilet.”

Behoefte aan ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de werknemers met overgangsklachten behoefte heeft aan meer ondersteuning of begrip op de werkvloer. “Er is echt wel iets aan te doen,” zegt van Dijken. “Afspraken over flexibele werktijden, een betere ventilatie, goede sanitaire voorzieningen. Het helpt ook enorm als leidinggevenden zich inlezen en weten wat voor oplossingen ze kunnen aandragen.”

Werkgevers weten Van Dijken steeds vaker te vinden voor advies. Onlangs had ze een gesprek bij de Landelijke Politie en werd ze uitgenodigd voor een webinar door een grote verzekeraar en vakbond CNV. “Van een ander onderzoek weten we dat 34 procent van het verzuim van vrouwen in de overgangsleeftijd verband houdt met de menopauze. Steeds meer daalt het besef in dat als je een menopauzevriendelijke sfeer op het werk weet te creëren, mensen ook met oplossingen komen. Vrouwen weten namelijk vaak zelf heel goed wat ze nodig hebben om goed te kunnen blijven werken.”

Dat is in de eerste plaats belangrijk voor de vrouwen met overgangsklachten, benadrukt Van Dijken, maar ook voor de arbeidsmarkt als geheel nu die geteisterd wordt door almaar oplopende personeelstekorten. “Dit zijn vrouwen met heel veel kennis en werkervaring. We moeten nu kijken hoe we ze beter aan het werk kunnen houden.”