OV-voorzitter: ‘Wekelijks 150 incidenten rond mondkapjes in ov’

Een man wordt opgepakt door handhavers, vermoedelijk vanwege het niet (willen) dragen van een mondkapje in de tram. Beeld Joris Van Gennip

Een buschauffeur (61) werd daar ernstig mishandeld door een passagier die geen mondkapje wilde dragen. Op een Snapchat-filmpje dat terecht is gekomen bij GeenStijl, dat is gemaakt door een andere inzittende van de bus, is te zien dat een man die over zijn toeren is die chauffeur op de vloer van het gangpad smijt. Vervolgens gaat de man op de chauffeur staan.

De 150 incidenten over mondkapjes worden geregistreerd door medewerkers van de ov-bedrijven. De agressie is meestal gericht tegen het personeel, maar kan ook plaatsvinden tussen reizigers onderling. Bijvoorbeeld als de ene passagier de ander aanspreekt op het niet dragen van een mondmasker.

‘Meer aandacht’

Peters zegt dat de ov-bedrijven en de politie er momenteel al alles aan doen om zulke incidenten te voorkomen. “Maar het is onmogelijk om het overal te voorkomen,” aldus de voorzitter van OV-NL. Daarvoor rijden er volgens hem te veel bussen, metro’s, trams en treinen. “We kunnen niet op iedere bus een politieagent zetten.”

“Het is de verantwoordelijkheid van reizigers om zich aan de regels te houden,” aldus Peters. “Daar moet meer aandacht voor komen, zodat mensen zich aan de regels gaan houden.”

Wettelijk verplicht

Het is sinds corona een wettelijke verplichting om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dat is gebaseerd op de Wet personenvervoer 2000. Hierin is onder andere bepaald dat iedereen verplicht is om aanwijzingen van vervoerders op te volgen ‘voor orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang’.

Het GVB in Amsterdam heeft de afgelopen periode regelmatig te maken met reizigers die amok maken over het dragen van het mondkapje. Chauffeurs, bestuurders en conducteurs spreken reizigers erop aan, maar er wordt niet gehandhaafd. Als de veiligheid van andere reizigers in gevaar is, kan de GVB’er ervoor kiezen zijn voertuig stil te zetten en assistentie te laten komen. Dat is al regelmatig voorgekomen.