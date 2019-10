Ouders van mishandelde leerlingen: ze sloeg hem met een stok

Een onderwijzeres in Zaandam is op non-actief gesteld na klachten over geestelijke en lichamelijke mishandeling van leerlingen. Vijf ouders deden dinsdagavond hun verhaal.

“Vanaf de dag dat hij de juf niet meer ziet, plast hij niet meer in bed,” zegt een vader in de lobby van het Van der Valkhotel in Oostzaan. Vijf ouders van leerlingen van basisschool De Voorzaan in Zaandam zijn bereid deze avond hun verhaal te vertellen, zolang ze anoniem mogen blijven. “In drie weken tijd, vanaf de eerste schooldag op 23 augustus, heb ik mijn zoon drastisch zien veranderen van een vrolijk kind naar een bange, sombere jongen.”

Zijn zoon zit in klas 3c, waarvan de juf op 19 september op non-actief is gesteld nadat tien ouders een klacht hadden ingediend. De strekking: hun kinderen zijn gekleineerd door hun juf, uitgelachen, moesten alleen op de gang of op de wc eten en ze zijn geslagen.

“Ik weet nog dat mijn zoon thuiskwam en vertelde dat hij was geslagen met een stok. Kinderen van die leeftijd hebben een rijke fantasie,” vervolgt hij. “Ik geloofde hem niet. Het was zo onwerkelijk. Maar nu naar voren komt dat meer kinderen hetzelfde hebben meegemaakt, denk ik dat hij de waarheid spreekt.”

De ouders moeten tussen hun verhalen door even stoppen en ademhalen voor ze verder kunnen. “Het doet mij pijn dat ik mijn eigen zoon niet vertrouwde op zijn woord.”

Gedragsproblemen

Het liep al vanaf de eerste schooldag niet lekker met deze leerkracht op De Voorzaan. Verschillende ouders kregen in de eerste drie weken van het schooljaar al te horen dat hun kind gedragsproblemen heeft. “Op de eerste dag al,” zegt een van de andere ouders. “Ik ging naar de klas om me voor te stellen als vader van, en de juf zei direct dat mijn zoon een gedragsprobleem heeft. Het erge is nog dat ik haar geloofde. Het is een autoriteit, dacht ik toen.”

In de weken daarop wordt zijn zoon angstig, hij plast weer in bed en wil op de drie dagen dat de gevreesde juf lesgeeft, niet naar school.

Het komt tot een uitbarsting op donderdag 19 september als verschillende ouders de juf ’s ochtends iets willen vragen. Zij wil daar niets van weten, en belt de directeur, die meteen zegt dat ‘wie het niet bevalt, een andere school mag zoeken’. Op het schoolplein praten ouders hierover na. Dan wordt duidelijk dat meerdere kinderen thuis vreemde verhalen vertellen, waarna de ouders besluiten meteen diezelfde dag een officiële klacht in te dienen.

De maandag erop meldt de directeur zich voor onbepaalde tijd ziek. Twee dagen later wordt een interim-directeur aangesteld.

Waarom zoeken de ouders geen andere school? “Daar zijn we mee bezig,” zegt een moeder. “Maar we willen eerst de school de kans ­geven dit op een juiste manier op te lossen. En je wilt je kind niet zomaar weghalen uit zijn vertrouwde omgeving. Het gaat om hen hè, de kinderen.”

Twee van de ouders die een klacht hebben ingediend, zijn actief in de ouder- of medezeggenschapsraad. Als het Noordhollands Dagblad over de situatie publiceert, worden de ouders die hun beklag doen, net als de journalist in kwestie, overspoeld met negatieve reacties van zowel leerkrachten als ouders die de beschuldigingen stellig ontkennen. De krant haalt de publicatie zelfs van de website.

Aangifte

Ondanks hun klachten hebben de ouders niets persoonlijks tegen de school of de juf, zeggen ze. “We hebben gehoord dat ze zelf een kind heeft dat veel zorg nodig heeft. We hopen dat zij de juiste hulp krijgt, maar haar situatie mag niet ten koste gaan van kinderen. Die verdienen goed onderwijs, zonder onmenselijke, barbaarse strafmethoden.”

Ze vinden het niet te verkroppen dat het bestuur niet eerder heeft ingegrepen. Vorig jaar had een moeder al een klacht ingediend, zo blijkt uit mailwisselingen. Zij is deze avond ook aanwezig. “Mijn kind heeft hier voor de rest van zijn leven last van,” zegt ze.

Een ouder heeft een afspraak staan bij de politie om aangifte te doen. Twee anderen willen dezelfde stap zetten. “Mijn kind is mishandeld.”

De namen van de ouders zijn bekend bij de redactie.