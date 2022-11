Ouders moeten hogere rekening voor kinderopvang komend jaar nog slikken

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (rechts) kort voor aanvang van het commissiedebat in de Tweede Kamer over de kinderopvang. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Veel partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de gestegen prijzen in de kinderopvang, bleek woensdag tijdens een commissiedebat. Die prijzen stijgen harder dan de maximum uurprijs voor kinderopvang die de overheid vergoedt. Veel ouders betalen daardoor uit eigen zak extra aan de kinderopvang, bovenop de eigen bijdrage die ze – afhankelijk van hun inkomen – al moeten betalen.

Volgens de opvangcentra zelf is de kostenstijging te wijten aan de gestegen huur en de hogere energiekosten. Die kostenstijging zou groter zijn dan de verhoging van 5,66 procent waar de overheid mee rekent.

Van Gennip wil de maximale vergoeding nu niet aanpassen. Eerst wil ze de resultaten zien van een onderzoek naar de winstgevendheid van kinderopvangcentra.

De minister wil voorkomen dat hogere uitgaven aan kinderopvang vooral in de zakken verdwijnt van ondernemers die er hun winstmarges mee vergroten. Die angst bestaat omdat er een groot tekort aan opvangplekken is, waardoor ouders eerder bereid zouden zijn wat extra te betalen zodat ze hun kind maar naar de opvang kunnen brengen.

“Excessieve overwinsten wil je niet, goed ondernemerschap wel,” aldus de minister. “Ik wil goed weten wat er met de winstgevendheid gebeurt. Extra geld heb ik nu niet in de achterzak, maar voor 2024 ga ik serieus kijken.”

Bijna gratis

De Tweede Kamer drukt Van Gennip tevens op het hart vaart te maken met de hervorming van het kinderopvangstelsel. Per 1 januari 2025 verdwijnt het huidige systeem met kinderopvangtoeslag en krijgen alle ouders die werken 96 procent van de kosten van de kinderopvang vergoed.

Ook in dit stelsel blijft het echter mogelijk dat ouders alsnog meer uit eigen zak moeten betalen omdat de tarieven hoger zijn dan de overheid veronderstelt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt dat de belofte van bijna gratis kinderopvang misleidend is en vooral nadelig uit kan pakken voor lagere inkomens.

Volgens Van Gennip lopen er nog tal van analyses en onderzoeken waarvan de uitkomst wordt meegenomen als ze het uiteindelijke wetsvoorstel naar de Kamer stuurt. Wel deelt zij de ambitie van de Kamer om in 2025 over te gaan op een nieuw stelsel.

Regeldruk aanpakken

In de tussentijd wil Van Gennip bekijken hoe de regeldruk in de kinderopvang kan worden aangepakt, zodat het bestaande personeel meer uren aan de opvang kan besteden. Er is op dit moment bij de kinderopvang een tekort aan zesduizend medewerkers en dat aantal zal de komende jaren alleen maar verder oplopen, zo is de verwachting.