Ouders en scholen vrezen leerachterstanden nu scholen dicht blijven

Beeld ANP

Driekwart van de basisscholen is bang voor achterblijvende leerlingen, van de ouders vreest veertig procent voor de gevolgen voor hun kind op de lange termijn. Ouders vragen zich vooral af hoe achterstanden gesignaleerd en weer ingelopen moeten worden en hoe er beslist wordt over het volgende leerjaar.

Dat blijkt uit een peiling door Ouders en Onderwijs samen met de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Premier Mark Rutte maakt dinsdagavond bekend dat de maatregelen vanwege het coronavirus verlengd worden na 6 april. Daarmee blijven de scholen voorlopig dus ook dicht.

Tevreden

De tevredenheid over de eerste twee weken thuisonderwijs is over het algemeen wel groot. Zo is van de 1148 ouders die meededen aan de peiling bijna driekwart tevreden, onder de 1028 schoolleiders is dat zelfs 88 procent. Bijna alle scholen (99 procent) heeft afstandsonderwijs geregeld. In de bovenbouw gebeurt dit vrijwel voor honderd procent met digitale middelen.



“De tevredenheid is groot, maar we zien bij veel antwoorden dat het onderwijs bij tien tot twintig procent van de leerlingen lastiger gaat,” stelt Petra van Haren, voorzitter van de AVS. “Dan kan het gaan om het contact tussen school, ouders en leerlingen, door taalproblemen of het ontbreken van de juiste apparaten thuis. Zo'n crisis maakt dit soort onderwerpen heel prominent.”



Een probleem is ook dat bijna een kwart van de schooldirecteuren aangeven dat het overleg met de lokale autoriteiten, zoals gemeenten, over kwetsbare kinderen moeizaam loopt. “Dan gaat het om kinderen in het speciaal onderwijs of kinderen die in een kwetsbare positie zitten en bijvoorbeeld te maken hebben met huiselijk geweld. De lokale autoriteiten moeten het initiatief nemen, zo is afgesproken, maar in meer dan twintig procent van de gevallen loopt dit dus moeizaam. We krijgen signalen dat hierover grote zorgen zijn. Nu de schoolsluiting langer lijkt te duren, moet dit echt beter.”

Sneller door stof

Opvallend is het volgens Van Haren ook dat bijna 70 procent van de leerlingen juist sneller door de stof gaat. “Goed opgeleide ouders met goede ict in huis, maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die scholen bieden. Het verschil met de tien procent zonder internetaansluiting is dan ook groot.”



Volgens Jan van de Ven van Het Lerarencollectief is een langere sluiting van scholen dan ook ‘begrijpelijk, maar verre van ideaal’. “Er is afgelopen twee weken bergen werk verzet en we vragen zaken van leraren waar we normaal jaren over zouden doen. Maar de verschillen tussen scholen en hun doelgroepen zijn enorm. Kinderen die slecht te bereiken zijn, blijven nu vrijwel verstoken van onderwijs. Hoe langer dit duurt, hoe meer deze situatie kansongelijkheid in de hand werkt. Dat is funest voor kwetsbare leerlingen.”

Wekelijks contact

Scholen hebben over het algemeen wel goed zicht op wat leerlingen doen, geeft 92 procent van de directeuren aan. 64 procent heeft wekelijks contact met ouders, 32 procent zelfs dagelijks. Dat gebeurt via e-mail (30 procent), telefonisch (29 procent), videobellen of door digitaal opdrachten te controleren. Vier procent van de scholen heeft nooit contact met alle ouders.



Ook ouders zijn over het algemeen wel tevreden over de communicatie en informatie rondom het thuisonderwijs. Wel willen ouders beter weten wat er van hen wordt verwacht. Ook willen ze graag meer informatie over hoe ze thuis goed les kunnen geven. Minder dan een kwart van de scholen geeft dit soort tips aan ouders, buiten de lessen voor kinderen.



De werkdruk onder leraren neemt overigens ook toe, blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft van de schoolleiders spreekt van een gestegen werkdruk.