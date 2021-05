Ouderenpartij 50Plus verdwijnt uit de Tweede Kamer en is ten dode opgeschreven

Beeld ANP

Partijoprichter van 50Plus Jan Nagel weet nog van niets als hij wordt gebeld om een reactie op het vertrek van Liane den Haan. “Wat zegt u?” Het is tekenend voor de verziekte sfeer die er al maanden in de ouderenpartij hangt.

Den Haan is partijleider en enig Kamerlid van 50Plus. Ze overvalt donderdag haar partij als ze op Twitter aankondigt op eigen titel verder te gaan. ‘Ik blijf als volksvertegenwoordiger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag van 50Plus.’

Ik blijf als volksvertegenwoordiger #senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag van 50PLUS. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een #Nederland waarin het fijn ouder worden is. 👇 pic.twitter.com/uREtK3rMYC — Liane den Haan (@LianedenHaan) 6 mei 2021

Den Haan neemt met haar besluit een vlucht naar voren. Aanstaande zaterdag zou er een partijcongres plaatsvinden. Daar dreigde een openlijke breuk tussen haar en het partijbestuur. De partij was opgesplitst in twee kampen die elkaar via de media al weken zwart maakten. Den Haan heeft altijd gezegd eerst de leden te willen horen voordat ze zou besluiten eventueel uit 50Plus te stappen. Dat heeft ze niet gedaan.

Voor 50Plus houdt het nu op in de Tweede Kamer, na de voor die partij dramatisch verlopen verkiezingen. Van de vier zetels bleef er maar één over. Maar die is de partij nu dus ook kwijt.

Tekenend voor de verziekte verhoudingen zijn twee rapporten die deze week verschenen over de mislukte verkiezingscampagne, van ieder van de twee kampen binnen 50Plus: grofweg team-Den Haan en team-bestuur/partijbaas Jan Nagel. In beide stukken werd de schuld bij het andere kamp gelegd.

Zo noemde Den Haan 50Plus een ‘ruziepartij’ met een ‘zeer ongezonde, ziekmakende partijcultuur,’ ingegeven door ‘roddel, lekken en ego’s’. In haar rapport (dat natuurlijk via een lek onder journalisten werd verspreid) zei ze te zijn gedwarsboomd door het bestuur. Zo zou het partijbestuur haar twee maanden voor de verkiezingen hebben geprobeerd weg te krijgen als lijsttrekker, toen ze ‘zonder overleg’ het standpunt over de AOW-leeftijd ‘wijzigde’.

Zijspoor

Den Haan wist dat naar eigen zeggen te sussen, maar volgens haar zat er een andere reden achter de poging om haar op een zijspoor te zetten. Haar verhouding met een lid van het hoofdbestuur zou zijn verslechterd na een (zoals het in appjes van leden wordt genoemd) metoo-affaire.

Den Haan over het bestuurslid: “Hij heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker.” Volgens bronnen zou het gaan om een ongewenste tongzoen. Daarna keerde deze bestuurder zich van haar af, terwijl Nagel daar ‘niet op ingegrepen’ heeft. Hij wist van een ‘meer dan collegiale relatie’, maar van ongewenste intimiteiten zou hem niets gemeld zijn.

Vanuit het kamp-Nagel klonken juist verwijten aan het adres van Den Haan. Zo staat in het rapport van het bestuur te lezen dat het misging omdat Den Haan haar eigen campagneteam samenstelde. “Het campagneteam had te weinig kennis van de mores bij een politieke partij en de campagne kreeg een draai die meer leek op het promoten en profileren van de lijsttrekker dan van het naar voren brengen van de inhoudelijke standpunten van de partij.”

Ofwel: Den Haan promootte Den Haan. En niet de partij. Ze ruziede in de campagne met andere kandidaten over het pensioenstandpunt van 50Plus. Na de dramatisch verlopen verkiezingen kwam daar bij dat ze weigerde een initiatiefwetsvoorstel van de vorige fractie te verdedigen, waarna de SP dat overnam. Ook zou ze geen toestemming hebben gegeven om haar beeltenis te gebruiken in een tv-spotje van 50Plus, waardoor een uitzending voor politieke partijen niet doorging.

Aanstaande zaterdag zouden de kemphanen recht tegenover elkaar hebben komen te staan. Dan kiest 50Plus een nieuw hoofdbestuur, want onder meer Jan Nagel vertrekt. Punt is: het bij de ‘affaire’ betrokken bestuurslid heeft zich ook gekandideerd.

Lot bezegeld

Met de soap die zich nu voltrekt, lijkt het lot van 50Plus bezegeld. De vorige partijleider Henk Krol vertrok vorig jaar ook al met ruzie en ook hij nam zijn zetel mee. Ook partijvoorzitter Geert Dales lag in conflict met onder andere de overgebleven Kamerleden. Na hun vertrek wilde Nagel een nieuwe start maken met de ouderenpartij die hij in 2009 oprichtte (toen nog OokU geheten). Met voorvechter voor homorechten Henk Krol haalt de partij twee Kamerzetels in 2012. Maar de partij kwam vooral door conflicten in het nieuws.

Zo vertrekt Krol uit de Kamer nadat hij in opsprak kwam omdat hij als hoofdredacteur van de Gaykrant geen pensioenpremie voor zijn personeel afdroeg. Krol kwam weer terug, waarna zijn collega-Kamerlid Norbert Klein zich afsplitste. Ook gingen bestuursleden meermaals rollebollend over straat.

Afgelopen zomer zocht Nagel naar een opvolger voor Krol. Hij polste onder andere Omroep Max-voorzitter Jan Slagter en voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Jules Paradijs. Die bedankten vriendelijk. Uiteindelijk probeerde Nagel Anbo-voorzitter Liane den Haan. Enige probleem: zij was vóór het pensioenakkoord dat het kabinet had afgesloten en 50Plus mordicus tegen. “Maar uit gesprekken die we met haar hadden zei ze dat het meningsverschil slechts om punten en komma’s ging. Ze zou ons verkiezingsprogramma uitdragen. Dat heeft ze niet gedaan,” blikt Nagel terug.

Den Haan had eerder bij de ouderenbond Anbo ook al ruzie met medebestuurders. Nagel heeft spijt van zijn keuze. “Ik had naar Jan Slagter moeten luisteren. Hij zei destijds: ‘Niet doen! Overal waar zij komt, zal ze ruzie maken.’ Dat is uitgekomen. Helaas.”

De oude Nagel is er van overtuigd dat dit niet het einde is van 50Plus. Maar of de partij hier nog overheen komt, is twijfelachtig. Het imago van ruziepartij wordt elke keer weer bekrachtigd en nu is de partij ook nog eens uit de Kamerbankjes verdwenen.