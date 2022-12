Oudejaarsvuur in Floradorp in Amsterdam-Noord gaat definitief door (mét vuurwerk)

De brandstapel voor het oudejaarsvuur in Floradorp. Beeld EPA

“Het is ieder jaar weer een gedoe, het lijkt wel alsof ze het expres tot het laatste moment willen rekken,” zegt Patrick van Bronswijk van de stichting Flora4Life. “Maar we zijn heel erg blij dat het dit jaar toch weer is gelukt.”

De vergunning voor het oudejaarsspektakel waarbij tientallen kerstbomen, pallets en brandhout de lucht in gaan, is deze week officieel afgegeven. In Floradorp in Noord is het sinds jaar en dag traditie om op oudjaarsdag een torenhoge brandstapel aan te steken om het nieuwe jaar in te luiden.

Jubileumfeest

“Vorig jaar bestonden we zeventig jaar, maar toen kon het jubileumfeest niet doorgaan vanwege corona. Dit jaar zullen we groots uitpakken met een serieuze vuurwerkshow, georganiseerd door onze organisatie in samenwerking met de gemeente,” zegt Van Bronswijk trots.

Op de brandstapel ligt een opstapeling van schoon aangeleverd hout en pallets. “Afhankelijk van het weer bepalen we of we het gedeeltelijk of in het geheel bedekken met bomen. Zo krijgt de brandstapel zijn ‘groene jasje’,” aldus Van Bronswijk.

20 meter hoog

De stapel wordt even voor middernacht aangestoken zodat hij om klokslag 00.00 uur ‘mooi in vuur en vlam staat’. “In het verleden hebben we brandstapels gehad van 30 meter breed en 20 meter hoog, die bleef wel eens zes dagen doorbranden. Maar het gaat niet om hoger en groter,” vindt Van Bronswijk.

“We willen een veilige en mooie jaarafsluiting. We bewaken het smeulende hout totdat het helemaal gedoofd is, waarschijnlijk rond 6 uur ‘s ochtends. Het is een positieve traditie om door te geven aan volgende generaties in Floradorp.”