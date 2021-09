Oude coalitie vertimmert begroting: 2 miljard voor defensie, energierekening, huisvesting en leraren

Beeld ANP

VVD-fractieleider Sophie Hermans maakte in het debat over de Miljoenennota bekend dat de ‘oude’ coalitiepartijen het eens zijn geworden over extra investeringen. “Dit doet ook recht aan wat we de afgelopen dagen met elkaar hebben bediscussieerd.”

Van het bedrag van 2 miljard euro is 300 miljoen bestemd voor defensie om achterstallig onderhoud in te lopen. Nog eens 500 miljoen euro gaat naar een een lagere energierekening, zowel voor huishoudens als mkb-bedrijven. Ook willen de vier de verhuurderheffing met 500 miljoen verlagen om daarmee meer woningbouw mogelijk te maken.

Salariskloof

Daarnaast willen de partijen met een half miljard euro de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs verkleinen. Ten slotte is 200 miljoen euro bedoeld om meer wijkagenten en ‘groene’ boa’s de straat op te sturen.

Eerder waren VVD, D66 en CDA nog bereid de begroting met bijna een miljard euro ‘op te plussen’. Oppositiepartijen lieten tijdens de algemene beschouwingen echter blijken dat aanbod te mager te vinden. Daarom wordt er achter de schermen gewerkt aan een verbeterd bod dat rond de twee miljard euro bedraagt.

Dat bedrag wordt onder meer betaald uit een pot geld van bijna 1 miljard euro dat bestemd was voor het bedrijfsleven. Daarnaast wordt er 700 miljoen euro opgehaald door bedrijven minder rente te laten aftrekken, waardoor zij meer belasting betalen. De rest van de rekening loopt in het begrotingstekort, dat daardoor oploopt.

Eerder donderdagavond maakte het kabinet bekend dat de hogere salarissen in de zorg deels worden bekostigd door bedrijven 416 miljoen euro extra winstbelasting te laten ophoesten. Daarnaast wordt de zorgpremie verhoogd met 13 euro, maar die maatregel wordt via de inkomstenbelasting gecompenseerd.

Leenstelsel

Aan het einde van het debat stemde de Kamer ook nog in met een motie waarin het voornemen wordt uitgesproken om het leenstelsel zo snel mogelijk af te schaffen en te vervangen voor een basisbeurs. De motie was ingediend door ChristenUnie en CDA. Die laatste partij werd onlangs door het ledencongres opgedragen niet in een kabinet te gaan zitten dat het leenstelsel ongemoeid laat.