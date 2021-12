Oud-winnaar Elfstedentocht Reinier Paping overleden (90)

Reinier Paping, winnaar van de Elfstedentocht van 1963. Beeld ANP

Paping won op 18 januari 1963 de Elfstedentocht, onder loodzware omstandigheden. Gesproken werd van ‘de Hel van 1963'. Bij de start was het 18 graden onder nul, met een ijskoude oostelijke wind. Paping finishte de tocht na 10 uur en 59 minuten in Leeuwarden, met 22 minuten voorsprong op zijn eerste achtervolger, Jan Uitham.

30e op EK

Paping, die vooraf nauwelijks behoorde tot het rijtje van kanshebbers, zou later zeggen zoiets nooit meer te hebben meegemaakt. Naarmate de rit vorderde werd het ijs slechter en ontnam de sneeuw het zicht van de deelnemers. Meerdere keren vroeg Paping aan een toeschouwer hoever het nog was. “Soms was het nog 6 kilometer, dan ineens weer 8,” vertelde hij daar later over.

In december 1962 reed de in Dedemsvaart geboren Paping, in de omgeving van Spannenburg, pas zijn eerste langere schaatstocht. Hij werd tweede achter Jeen van den Berg, winnaar van de Elfstedentocht in 1954. Als langebaanschaatser had Paping nooit furore gemaakt. Hij werd een keer 30e op de Europese kampioenschappen in het Zweedse Falun.

Twee jaarkaarten en een zilveren sigarettendoos

“De mooiste herinnering is dat ik na het passeren van de finish in de armen viel van mijn vrouw, mijn vader en mijn drie broers. Van de slotkilometers weet ik weinig meer,” zei Paping jaren later tegen Max Magazine over zijn winst in de Elfstedentocht.

Rijk werd hij er niet van. Volgens de overlevering kreeg Paping, opgegroeid in een gezin van negen kinderen, twee jaarkaarten voor de ijsbaan van Deventer en een zilveren sigarettendoos.