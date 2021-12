Oud-verslaggever en -politica Marijn de Koning overleden

Marijn de Koning begon haar carrière bij Het Parool. Later werd ze de eerste vrouwelijke verslaggever van het NOS Journaal. Beeld HET PAROOL

Marijn de Koning, geboren in Brussel, studeerde sociologie en rechten in Utrecht en begon haar loopbaan in 1973 als verslaggever bij Het Parool. In 1978 trad ze als verslaggever in dienst bij het NOS Journaal, de eerste vrouw ooit in die functie. De Koning werkte daar tot 1985, onder andere op de Haagse redactie.

Na een kleine tien jaar als zelfstandig communicatieadviseur in haar eigen bedrijf werd De Koning in 1994 Kamerlid voor D66. Dat bleef ze tot 1998. In die functie hield ze zich onder andere bezig met de portefeuilles media, defensie en economische zaken. Na haar politieke loopbaan werkte ze als zelfstandig mediator en communicatiedeskundige.

Volgens haar partij D66 is De Koning afgelopen dinsdag een natuurlijke dood gestorven.