Oud-verkenners door het stof: dit had niet mogen gebeuren

Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) in de Stadhouderskamer. Kamervoorzitter Arib op de rug gezien. Beeld ANP

Dat melden de oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Het duo biedt excuses aan voor ‘een aantal fouten’, vooral het schrijven van ‘Omtzigt functie elders’ is een grote misser: “Dit had nooit mogen gebeuren. Omtzigt is een gekozen volksvertegenwoordiger. Het is vanzelfsprekend niet aan de verkenners om zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden. Dit is al met al zeer ongepast.”

De oud-verkenners komen ook terug op de mededeling dat mediaberichten indirect de oorzaak waren van de formuleringen. ‘Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de heer Omtzigt, evenmin zijn de media indirect verantwoordelijk voor de woorden ‘functie elders’. Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van deze brief, dat zijn wij,’ schrijven Jorritsma en Ollongren.

Formatie

Donderdag toonde Ollongren per ongeluk een notitie met brisante teksten over het CDA en linkse partijen (‘houden elkaar niet echt vast’) toen ze halsoverkop de Stadhouderskamer moest verlaten na een positieve coronatest. Diezelfde dag nog stapten zij en medeverkenner Jorritsma op en traden Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) aan. Die moeten helemaal opnieuw beginnen met kennismakingen, maar partijleiders willen eerst opheldering van Ollongren en Jorritsma, het debat daarover is waarschijnlijk woensdag.

De voormalige verkenners bieden nu dus excuses aan voor het uitlekken en het opstellen van de notitie: ‘Mevrouw Ollongren heeft het memo onbedoeld getoond bij het verlaten van het Binnenhof. Dat berokkende schade aan het formatieproces en teven aan (leden van) het CDA. We betreuren dat zeer, we bieden voor deze fouten onze diepgevoelde excuses aan.’

Arib had aangedrongen op een uitgebreid verslag na ontploffing van de pre-formatie vorige week.