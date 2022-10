Oud-tv-presentatrice en oud-Kamerlid Léonie Sazias (65) overleden

Léonie Sazias. Beeld Kippa

Léonie Sazias begon in 1980 als omroepster bij Veronica. Later presenteerde ze programma’s voor verschillende omroepen, zoals in 1985 en 1986 bij de Avro de talkshow Ruud en Leonie met Ruud ter Weijden, en bij de Tros De Ojevaarsjo en Dierenmanieren, het laatste programma samen met Martin Gaus.

Na die jaren op de televisie was Sazias van 2008 tot 2012 te horen op de radio bij Omroep Max, waar ze het programma Wekker-Wakker! presenteerde.

Sazias deed in 2006 haar intrede in de politiek met een eenpersoonsfractie in de Hilversumse gemeenteraad. In 2014 behaalde ze als lijsttrekker van Hart voor Hilversum zes zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd ze op een tweede plek van de lijst van 50Plus geplaatst en met een groot aantal voorkeurstemmen (ruim 51.000) in de Tweede Kamer gekozen.

Ze bleef Kamerlid tot 2021, maar moest zich bijna acht maanden laten vervangen vanwege bij haar geconstateerde darmkanker. Om die reden stelde zij zich niet voor herverkiezing beschikbaar. Ze was nog wel lijstduwer en kreeg 2650 stemmen.

Afscheid

Bij haar afscheid in de Tweede Kamer werd Sazias warm toegesproken door toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib. “Van Veronicababe tot Binnenhoftijger. Het zou zomaar de titel van uw politieke memoires kunnen worden,” gaf Arib haar mee.

Sazias had lange tijd volksgezondheid in haar portefeuille. Ze hield zich met name bezig met de behandeling van kanker; ze wilde met deskundigen bekijken of chemokuren niet beter kunnen worden toegespitst op de individuele patiënt.

Politiek

Het overlijden van Sazias maakt in politiek Den Haag diepe indruk. “Leonie is veel te jong overleden,” zegt Kamerlid Liane den Haan, die eerder namens 50Plus in de Tweede Kamer zat. “Ik ken haar al lang. Ze heeft een grote staat van dienst in de media en heeft als regionaal woordvoerder bij de ouderenorganisatie waar ik bestuurder ben geweest zeer goed werk gedaan.”

Als Kamerlid heeft Sazias volgens Den Haan zich sterk ingezet voor onder andere het mogelijk maken van moleculaire diagnostiek voor uitbehandelde kankerpatiënten. “Op het fundament dat zij daarvoor heeft gelegd wordt nog steeds doorgewerkt,” stelt Den Haan.