Oud-topman afvalverwerker Ruud Sondag gaat puinruimen bij Schiphol

Ruud Sondag. Beeld Schiphol

Sondag (60), voormalig topman van energiebedrijf Eneco, familieconglomeraat Vebego en afvalverwerker Van Gansewinkel, volgt Dick Benschop op, die half september vertrok vanwege de aanhoudende drukte en chaos op Schiphol. Sondag treedt aan voor een klein jaar, vooralsnog tot eind augustus 2023.

Aan de van oorsprong als jurist opgeleide Sondag de taak om allereerst de problemen rondom de drukte op de luchthaven op te lossen. “Zijn prioriteit is om de operationele processen bij Schiphol snel en grondig op het niveau te brengen dat passagiers en luchtvaartmaatschappijen mogen verwachten,” aldus Schiphol.

Volgens president-commissaris Jaap Winter is Sondag ‘een strateeg met een brede logistieke achtergrond en sterke operationele uitvoeringskracht.’ “Sondag is met zijn kennis en ervaring van complexe en arbeidsintensieve organisaties de aangewezen persoon voor deze interimfunctie. Hij zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de operationele uitdagingen van Schiphol.”

Lustpil

Na zijn vertrek bij Eneco, dat in 2020 voor 4 miljard werd verkocht aan het Japanse Mitsubishi was Sondag commissaris bij spoorbeheerder Prorail en Havenbedrijf Rotterdam. Beide commissariaten geeft hij op. Daarnaast is Sondag privé-investeerder, ondermeer in het inmiddels failliete medische bedrijf Emotional Brain, dat tevergeefs probeerde een lustpil voor vrouwen te ontwikkelen.

Benschop stapte op nadat een tekort aan beveiligers en grondpersoneel in de meivakantie tot ellenlange wachtrijen en tot gemiste en gecancelde vluchten had geleid. Schiphol probeerde onder Benschop tevergeefs de problemen op te lossen met een akkoord met de vakbonden. Daarbij kregen beveiligers, grondpersoneel en schoonmakers een zomerbonus van 5,40 euro per uur.

Toen deze begin september terugviel naar een bonus van 1,40 euro per uur, doken de problemen weer op. Het lukte de luchthaven niet om voldoende beveiligingspersoneel te vinden om de stroom passagiers te verwerken. Nog altijd is er een tekort van honderden beveiligers en kan de drukte alleen worden ingeperkt door, zeker tot het einde van het jaar, het aantal passagiers in te perken.

Met zijn vertrek wilde Benschop de weg vrijmaken voor een oplossing. Die ligt nu in handen van Sondag. Gedurende diens interimschap wordt verder gezocht naar een definitieve topman. Mogelijk valt de keuze opnieuw op een oud-politicus, net als in 2018 bij Benschop en onlangs, met de benoeming van oud-minister Wouter Koolmees, bij de Nederlandse Spoorwegen.

Krimpplan

Vanuit het kabinet en de Tweede Kamer wordt op de keuze voor een oud-politicus aangedrongen, om de ontwikkelingen op de luchthaven meer in lijn te krijgen met de wensen van de politiek. Schiphol is eigendom van het Rijk, Amsterdam en Rotterdam .

“Ik heb er vertrouwen in dat Ruud Sondag met zijn ruime bestuurlijke ervaring Schiphol naar rustiger vaarwater kan leiden”, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën, dat het staatsbelang van 70 procent in Schiphol beheert.

De luchtvaartmaatschappijen zien liever iemand met operationele ervaring, omdat daar nu de kern van de problemen ligt. “We hopen snel de handen ineen te slaan om de reizigers weer zo goed mogelijk te bedienen,” zegt een woordvoerder van KLM, “en de werkdruk bij onze collega’s te verlichten.”

De nieuwe topman moet echter ook aan de slag met de krimpplannen van het kabinet, als deze tenminste door de Tweede Kamer worden aangenomen. De luchtvaartsector probeert de plannen met man en macht van tafel te krijgen, omwonenden en de milieubeweging vinden ze juist niet ver genoeg aan.



“We kijken met belangstelling uit hoe Ruud Sondag met gezwinde spoed Schiphol weer nationaal en internationaal de plek kan geven die het verdient,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen. : Ik ben ook zeer geïnteresseerd of hij tegenwicht wil geven aan de krimpplannen van minister Harbers.”

Vakbond FNV pleitte eerder voor een crisismanager die de personeelsproblemen en de ‘doorgeslagen’ uitbesteding van werk aanpakt. “Misschien maar goed dat hij een interim is, want die hebben vaak net wat meer vrijheid,” zegt FNV.-bestuurder Joost van Doesburg. “Hij moet rechtzetten wat twintig jaar verkeerd is gegaan.”

Volgens de vakbondsman zal Sondag zich vooral moeten richten op het verminderen van de onderlinge concurrentie bij bijvoorbeeld beveiligings- en afhandelbedrijven.