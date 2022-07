Oud-studenten EuroCollege verliezen zaak over collegegeld

Het gaat niet om de groep studenten op deze foto. Beeld Dingena Mol

De advocaat van de studenten vertelde vorig jaar aan Het Parool een bedrag van ruim 586.000 euro te eisen van de particuliere opleider, die naast Amsterdam-West (bij Sloterdijk) vestigingen heeft in Groningen, Rotterdam en Utrecht. Ze wilden hun betaalde studiegeld terug en daarnaast gecompenseerd worden, omdat EuroCollege zich niet aan afspraken zou houden.

Toezeggingen over versneld afstuderen, onderwijs in kleine klassen en intensieve begeleiding zouden niet zijn nagekomen. Wie nu op het EuroCollege wil studeren is daar 18.400 euro per jaar kwijt. In 2019, toen de meeste van de voormalig studenten begonnen, was dat nog 15.650 euro.

De advocaat verwees onder andere naar een onderzoek door platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en de Groene Amsterdammer. Uit ruim dertig gesprekken kwam naar voren dat dit slagingspercentage niet zou kloppen. “Als tien procent de scriptie binnen de tijd haalt, is het veel,” zei de voormalig vestigingsdirecteur Willem Herselman.

‘Hooglopend juridisch conflict’

Het EuroCollege, dat in Amsterdam als het ‘Harvard aan de Amstel’ opende, herkende zich niet in de kritiek van de studenten. Volgens woordvoerder Ashvin Gonesh speelde een ‘hooglopend juridisch conflict’ tussen de school en Herselman, die uiteindelijk in 2020 vertrok, zelf een school begon – het particuliere International Business & Hospitality Studies in Amsterdam – en een aantal studenten meenam.

Volgens Heerselman werkte het echter zo niet. “Studenten zijn ontevreden en kiezen er dan zelf voor om een soortgelijke opleiding ergens anders te volgen. En als je ontevreden bent, je belazerd voelt en niet genoeg terugkrijgt terwijl je een hele hoge studieschuld bent aangegaan, dan moet je zeggen dat je je geld terug wil.”

Volgens de studenten zou er bijvoorbeeld een keurmerk op de website hebben gestaan van onderwijsvakbond NVAO waarmee de school stelt dat tachtig procent van de leerlingen binnen drie jaar afstudeert en zestig procent binnen 2,5 jaar.

Geen sprake van studievertraging

De rechter ziet dat echter anders en zegt: “De gemiddelde consument zou zich realiseren dat dergelijke percentages gezien moeten worden in het geheel van de tekst en geen garantie inhouden voor de eigen kans van slagen.”

Daarbij merkt de rechter ook op dat negen van de elf studenten ‘goede resultaten behaalden en op schema lagen om de studie te kunnen afronden binnen de twee jaar en acht maanden’. Van studievertraging was dus bij de meeste studenten (nog) geen sprake. Daarom was er volgens de rechter ‘geen enkele reden’ voor de studenten om de onderwijsovereenkomst te beëindigen.

Ook hebben de studenten volgens de rechter, voordat zij de onderwijsovereenkomst eenzijdig beëindigde schriftelijk, geen klachten kenbaar gemaakt bij EuroCollege. Hierdoor was de school niet in de gelegenheid ‘om eventuele klachten te onderzoeken en herstellen’. Voor het merendeel van de studenten was de ‘ontbindingsbrief’ in november 2020 zelfs de eerste keer dat ze schriftelijk klachten kenbaar maakte.

De rechtbank stelt de studenten in het ongelijk en vindt dat ze samen alsnog ruim 50.000 euro aan collegegeld moeten betalen. In de eis van EuroCollege dat iedere student ook nog eens 6500 euro annuleringsfee moet betalen gaat de rechter dan weer niet mee.