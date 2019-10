Oud-presentator Kees Driehuis (67) overleden

Kees Driehuis, de voormalig presentator van Per Seconde Wijzer, is overleden.

Dat meldt omroep BNNVara woensdagmiddag. Driehuis presenteerde de kennisquiz 29 jaar lang. Hij stopte vorig jaar en werd kort daarna ziek. Driehuis werd 67 jaar oud.

Naast Per Seconde Wijzer presenteerde hij ook Nova en Buitenhof. Ook was hij initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla. Hij begon zijn carrière bij de radio, als redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur.

“Kees Driehuis is zo ongeveer Per Seconde Wijzer,” zei toenmalig BNNVARA-mediadirecteur Robert Kieviet over zijn afscheid. “Intelligent, scherp, ad rem, vol humor. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de jarenlange presentatie van de kennisquiz, die mede dankzij hem behoort tot de klassiekers van de Nederlandse televisie.”