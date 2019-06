Oud-premier Van Agt getroffen door beroerte

“We zijn flink geschrokken, het was een paar dagen spannend”, zegt Eugenie van Agt, dochter van de 88-jarige oud-politicus. “Gelukkig is er inmiddels sprake van herstel. Mijn vader is bij kennis, zijn geestelijke vermogens zijn niet aangetast. Lichamelijk heeft hij een forse klap gehad. Hij kampt met uitvalverschijnselen in de linkerhelft van zijn lichaam. De artsen zijn voorzichtig optimistisch, maar duidelijk is dat hij veel rust moet houden en intensief zal moeten revalideren.”

De in Nijmegen woonachtige Van Agt werd onwel tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Hij sprak daar bij de Al-Nakba-herdenking in het gebouw van de Palestijnse Missie, de Palestijnse vertegenwoordiging in ons land. “In het begin van zijn speech ging het mis en is hij met een ambulance afgevoerd, waarna hij twee dagen op de intensive care heeft gelegen”, vertelt de dochter van Van Agt.

Van Agt, namens het CDA minister-president van 1977 tot medio 1982 en later commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, zet zich al jaren in voor de Palestijnse zaak. In april verscheen zijn laatste boek Palestina in doodsnood. In een eerder interview met deze krant vertelde de voormalige politieke tegenpool van PvdA-voorman Joop den Uyl hoe hij op latere leeftijd tot zijn eigen verbazing steeds linkser werd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen, vorig jaar, stemde hij naar eigen zeggen niet op ‘zijn’ CDA, maar op GroenLinks.