Oud-minister Wouter Koolmees wordt nieuwe topman NS

Wouter Koolmees. Beeld ANP / ANP

Koolmees was tot begin dit jaar minister, maar keerde in het nieuwe kabinet niet terug. De econoom was eerder zeven jaar Kamerlid namens D66 en werkte voor het ministerie van Financiën.

‘Bewezen staat van dienst’

“Wouter Koolmees heeft een bewezen staat van dienst als bestuurder die zaken voor elkaar krijgt. Altijd vanuit het maatschappelijk oogpunt, waarbij hij de belangen van verschillende groepen weet te verenigen. Ik heb er vertrouwen in dat hij NS naar een volgende fase kan leiden in een tijd dat de bereikbaarheid van Nederland onder druk staat,” zegt Gerard van de Aast, voorzitter van de raad van commissarissen van NS. “Ook wil ik Bert Groenewegen bedanken voor de uitstekende wijze waarop hij de positie van president-directeur de afgelopen maanden waarneemt, naast zijn functie als financieel-directeur van NS.”

Koolmees zegt zin te hebben om aan de slag te gaan bij NS. “Een prachtig, breed maatschappelijk bedrijf met zo’n 20.000 betrokken collega’s. Ik ken NS in de hoedanigheid van reiziger goed, ik ben een grootverbruiker van de trein. Ik ben altijd onder de indruk van hoe goed we het in Nederland geregeld hebben. Toch staat NS steeds meer onder druk en dat geldt ook voor haar prestaties. Samen met alle NS’ers wil ik ervoor zorgen dat de reiziger tevreden is en dat NS de noodzakelijke ambities van Nederland op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid kan waarmaken.”

De Centrale Ondernemingsraad van NS heeft positief geadviseerd over de aanstelling van Koolmees. “De Centrale Ondernemingsraad heeft vertrouwen in de nieuwe president-directeur. En ziet uit naar de samenwerking met hem in deze uitdagende tijd voor NS,” stelt voorzitter Bas Kuperus van de ondernemingsraad.

Koolmees ontvangt een vast jaarsalaris dat past binnen het geaccordeerde beloningsbeleid. Hij ziet, net als de overige leden van de raad van bestuur, vrijwillig af van de variabele component in zijn beloning, aldus NS.