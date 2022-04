Oud-minister Stef Blok wordt coördinator van sancties tegen Rusland

Stef Blok in de Tweede Kamer in 2021. Beeld ANP

Vorige week werd pijnlijk duidelijk dat Nederland er nog niet in slaagt om de Europese sancties die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne uit te voeren. Er werd wel 516 miljoen euro aan Russische banktegoeden bevroren, maar nog niets gedaan aan vastgoed dat in handen is van rijke Russen.

Blok is benoemd door minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en gaat leiding geven aan een Rijksbrede ‘stuurgroep’ waarin alle betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties zijn vertegenwoordigd. De sancties hebben een weerslag op veel verschillende departementen: Binnenlandse Zaken is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor vastgoed, Financiën voor belastingzaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor kunst en Infrastructuur en Waterstaat kan Russische jachten aan de ketting leggen.

Taakgroep

Blok hoeft de haperende uitvoering van de sancties niet alleen vlot te trekken. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook een taakgroep begonnen die volgens een Kamerbrief moet zorgen voor de ‘actieve opsporing van sancties’ gericht tegen ‘de belangrijkste’ mensen die op de sanctielijst staat. Ook moet de taakgroep de handhaving van de sancties op het gebied van kunst en erfgoed verbeteren en bij bedrijven waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar is. Ook moet de taakgroep knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen instanties oplossen.

Blok zwaaide begin dit jaar af als minister van Buitenlandse Zaken toen het kabinet-Rutte IV aantrad. Hij was daarbij al invaller, nadat Halbe Zijlstra moest aftreden na zijn leugen dat hij aanwezig was in de datsja van de Russische president Poetin. Door verschillende wisselingen in het vorige kabinet was Blok ook nog even minister van Economische Zaken. Eerder was hij ook minister voor Wonen en fractievoorzitter van de VVD.

De benoeming van Blok is opvallend omdat het kabinet juist aan het regelen is dat oud-bewindspersonen twee jaar lang niet als ambtenaar in dienst mogen treden bij hun voormalige ministerie of commerciële opdrachten mogen aanvaarden. Zo moet belangenverstrengeling en ongewenste lobbyactiviteiten worden voorkomen.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet nog bekend Blok voor te dragen voor een functie bij de Europese Rekenkamer. Die functie start niet direct, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. “Blok heeft hier gewoon tijd voor.”