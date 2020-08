Oud-minister Atzo Nicolaï (60) overleden na ziektebed

Atzo Nicolaï op het Binnenhof. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat bevestigde zijn vrouw vrijdagavond. Twee weken terug legde Nicolaï al zijn functie als voorzitter van Deltalinqs, ondernemersvereniging van de Rotterdamse havenbedrijven, neer vanwege zijn ziekte. Tevens was hij voorzitter van de promotieorganisatie Rotterdam Port Promotion Council.

Premier Mark Rutte noemt Nicolaï een ‘fijn mens, die hij enorm zal missen’. “Als politicus betrouwbaar en altijd oog op de inhoud. Tegelijkertijd had hij een scherp politiek gevoel.”

De in Delft geboren Nicolaï, die zijn studie rechten en politicologie doorlopen heeft aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, was van 2002 tot en met 2006 staatssecretaris voor Europese Zaken, onder meerdere kabinetten van premier Balkenende. Daarna is hij nog twee jaar lang minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Nicolaï is al snel in de culturele wereld beland: zo heeft hij bij het Ministerie van Cultuur en voor de Raad van de Kunst gewerkt, voordat hij actief werd op het Binnenhof.

Stemmen via computer

De oud-politicus is onder meer bekend doordat hij het stemmen via de stemcomputer definitief heeft afgeschoten, nadat de AIVD dat beoordeelde als onvoldoende veilig. Ook was Nicolaï betrokken bij het referendum over de Europese grondwet in 2005.

Nicolaï zat vervolgens tot 2010 in de Tweede Kamer. Hij hield zich vooral bezig met mediabeleid, telecom, cultuur, politie en justitie. Als Kamerlid wilde hij de vrijheid van meningsuiting uitbreiden, door het verbod op groepsbelediging en haatzaaien te schrappen, met toenmalig fractievoorzitter Mark Rutte.

De Balie

Hij is altijd lid van de VVD geweest. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff: “Atzo was de eerste op wie ik stemde toen ik bij Kamerverkiezingen mocht stemmen. Hij combineerde ontspannenheid met kennis van zaken en was een liberaal uit overtuiging. Een mooi mens die z’n eigen koers vaarde en veel te jong afscheid heeft moeten nemen van zijn geliefden.”

Het VVD-partijbestuur is “verdrietig en verslagen door het veel te vroege overlijden van Atzo Nicolaï. De VVD is hem enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor onze partij. We wensen zijn echtgenote, familie en dierbaren sterkte toe de komende periode.”

Na zijn politieke carrière was Nicolaï president van chemiebedrijf DSM Nederland, tot afgelopen jaar. Hij bekleedde daarnaast vele nevenfuncties: zo is hij drie jaar lang voorzitter geweest van debatcentrum De Balie.