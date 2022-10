Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib verlaat Tweede Kamer: ‘Voel me niet langer vrij en veilig’

Beeld ANP

‘Ik voel me niet langer vrij en veilig in deze omgeving,’ schrijft Arib in de verklaring, die ze via Twitter heeft verspreid. In haar 24 jaar Kamerlidmaatschap - Arib was één van de langstzittende Kamerleden - zegt ze nooit zoveel te hebben meegemaakt dan in ‘de afgelopen 48 uur’.

Arib werd afgelopen week overvallen door het unanieme besluit van het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer, nadat twee twee anonieme klachten over Arib waren binnengekomen. Volgens Arib zou het om een afrekening van huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaan. Ze stelde dat het ‘een dolksteek in haar rug’ was. Bergkamp bestreed dat en zei dat de beslissing om een onderzoek te gelasten haar ‘zwaar viel’.

In het presidium zit ook haar fractiegenoot Henk Nijboer. Dat zaterdag een aantal Kamerleden opheldering vroegen aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp, maar dat onder die brief geen namen stonden van haar fractiegenoten, ‘valt haar zwaar’ en heeft ‘bijgedragen’ aan haar besluit.