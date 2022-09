Oud-Kamervoorzitter Arib woest na klachten over ‘schrikbewind’: ‘Vera Bergkamp steekt dolk in mijn rug’

Khadija Arib als Kamervoorzitter. Beeld BART MAAT / ANP

Volgens de NRC zijn er twee anonieme brieven met klachten binnengekomen over Arib waarin gesproken wordt over ‘machtsmisbruik’, ‘een schrikbewind’ en ‘een onveilige werkomgeving’.

Advocatenbureau Pels Rijcken, waar landsadvocaat Reimer Veldhuis werkt, zou gesteld hebben dat het zou ‘passen bij eerdere (concrete en ernstige) signalen van een onveilige werkomgeving’. De huidige leiding van de Tweede Kamer, voorgezeten door Kamervoorzitter Vera Bergkamp, zou op basis van het advies van de landsadvocaat hebben besloten tot een extern onderzoek.

Arib zelf reageert woedend op de beschuldigingen. Ze spreekt van ‘een dolk in mijn rug’. “Vera Bergkamp is hier verantwoordelijk voor. Dit is de lelijke kant van de politiek. De vorige dolk was het stuk op de site van RTL Nieuws, toen ik kandidaat was voor het Kamervoorzitterschap. Daar heeft Bergkamp ook een rol in gespeeld. Dat was kennelijk niet genoeg.” RTL bracht vorig jaar een artikel waarin anonieme bronnen in de Kamer klaagden over een ‘schrikbewind’ dat Arib zou voeren.

Breder, structureel probleem

Volgens Reimer Veldhuis wijzen de klachten uit de anonieme brieven op een breder, structureel probleem. Het zou niet gaan om een incident. Volgens NRC hebben de juristen ‘concrete en duidelijke signalen’ ontvangen ‘dat er (mogelijk) sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving’. De Tweede Kamer heeft als werkgever ‘zonder meer een verplichting tot handelen’, aldus de landsadvocaat.

In juli werd Arib nog benoemd tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona, die een parlementaire enquête moet voorbereiden naar het coronabeleid. Volgens NRC zou dit voor een van de anonieme klagers aanleiding zijn geweest voor het alsnog melden van misstanden uit de tijd dat Arib Kamervoorzitter was.

Bergkamp is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. De huidige Kamervoorzitter ligt eveneens onder vuur, maar dan om een andere reden. Kamerleden klagen dat ze te laks is in het handhaven van de orde tijdens debatten.

