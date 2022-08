Oud-judoka Henny Pleizier op 65-jarige leeftijd in zijn slaap overleden

Henny Pleizier zette zich in om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Beeld Dingena Mol

Pleizier werd tijdens zijn sportcarrière Nederlands en Europees kampioen judo. Ook nadat hij een punt achter zijn sportieve loopbaan zette, bleef hij binnen het judo actief. Toen hij in de jaren tachtig naar Gein verhuisde, viel het hem op dat er maar weinig sportaanbod in de buurt was. Pleizier zag sporten als de basis van de opvoeding en het karige aanbod ging hem aan het hart.

Daarom begon hij met het geven van sportlessen. Het liep geen storm: de eerste weken kwam niemand naar zijn lessen. Maar na te hebben geflyerd in de buurt, waren er binnen drie maanden ruim tachtig kinderen aan het ravotten in de zaal. Onder leiding van de judomeester gingen piepjonge judoka’s elkaar met groot enthousiasme te lijf.

Een plek voor iedereen

De vraag naar zijn groepslossen werd al snel te groot voor de locaties die hij had, dus besloot Pleizier zijn droom na te jagen: een eigen sportschool. In 1989 werd Sportcentrum Pleizier aan het Wisseloordplein geopend. Het sportcentrum groeide onder leiding van Pleizier, en later zoon Kaisan, uit tot een waar begrip in Zuidoost. Ruim 35 jaar bracht Pleizier buurtbewoners bij elkaar en liet hij ze sporten. Jong, oud, en alles daartussenin.

Woensdag 10 augustus overleed Henny Pleizier onverwacht in zijn slaap, zo maakte zijn familie bekend. Hij werd 65 jaar.

