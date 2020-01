Oud-international Rob Rensenbrink (72) overleden

Rob Rensenbrink. Beeld ANP

Hij is vrijdagavond gestorven in zijn woonplaats Oostzaan in huiselijke kring. Oud-voetballer Jan Mulder bracht zijn overlijden namens de familie naar buiten.

Rensenbrink verwierf in zijn carrière vooral faam in België, waar hij speelde voor Club Brugge en RSC Anderlecht. Mulder, de aanvaller die met Rensenbrink samen speelde bij Anderlecht, noemde hem een ‘hele grote speler’. Rensenbrink speelde twee WK-finales met Oranje. Niet alleen in 1978 in en tegen Argentinië, ook vier jaar daarvoor in en tegen West-Duitsland.

OSV

Vorig jaar verrichtte Rensenbrink nog de aftrap bij zijn oude club OSV in Noord ter ere van het honderdjarig bestaan. Op zijn vijftiende debuteerde hij bij OSV al in het eerste elftal in een beslissingswedstrijd en scoorde hij het winnende doelpunt. “Op de terugweg kon ik vanuit de bus zien dat supporters mijn naam op een kademuur hadden geschreven, dat maakte mij toen best wel trots. Maar ondanks dat bleef ik in de kleedkamer verlegen,” vertelde hij daarover.

Rensebrink leed aan de spierziekte PSMA. Deze spierziekte kan leiden tot uiteindelijke verlamming en vertoont overeenkomsten met ALS.