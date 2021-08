‘Oud-Hells Angels-kopstuk ‘leidt de club’ in gevangenis Zaanstad’, wordt overgeplaatst

‘De R. leidt de club door gesprekken te voeren met een naar binnen gesmokkelde telefoon die een andere gedetineerde op zijn cel bewaart,’ zegt een bron tegen De Telegraaf. Beeld Brunopress

Dat schrijft De Telegraaf.

Bewakers en gedetineerden van de afdeling Oost 600 zouden zich al enige tijd ergeren aan De R., een van de meest gevreesde criminelen van Zaanstad. De 39-jarige De R. was de leider van het beruchtste chapter van de Hells Angels in Haarlem. Leden van de afdeling werden in 2018 straffen tot negen jaar opgelegd voor onder meer afpersing, mishandelingen en bedreigingen.

De Telegraaf onthulde eerder al dat De R. in 2018 vanuit de gevangenis de motorclub MC Hardliners oprichtte: een soort kloon van de Hells Angels met vrijwel hetzelfde clublogo en veel oud-Angels als lid.

In de gevangenis werd De R. al snel voorzitter van de Gedetineerden Commissie van de cluster Oost, de machtigste positie voor een gedetineerde. Die mag dan namelijk in het kader van overleg op afdelingen komen waar een gedetineerde normaal gesproken niet mag komen. Daardoor kan er ook minder controle op hem worden uitgeoefend.

Afpersingen

De Telegraaf sprak met een bron binnen de gevangenis die beweert dat De R. bepaalt wat er gebeurt met geld voor activiteiten op de afdeling, wat en wie er op de afdeling komt en zelfs wanneer er iemand mag stofzuigen, zodat hij rustig kan uitslapen. “Hij is ook meermalen gezien in de hokken van medewerkers, waar hij gewoon achter een computer mag zitten. Hij bedreigt andere gedetineerden en perst ze af. Hij leidt de club door gesprekken te voeren met een naar binnen gesmokkelde telefoon die een andere gedetineerde op zijn cel bewaart. Inspecties op zijn cel hebben dus geen zin.”

De R. zou ook beschikken over gegevens van afdelingshoofden en andere leidinggevenden. “Sommigen zijn doodsbang en durven niet meer tegen hem op te treden. Niemand durft zijn vingers te branden aan De R. De angst is groot,” vertelt de bron. Volgens De Telegraaf bevestigen medegedetineerden en personeelsleden dit verhaal.

Voordat hij werd veroordeeld, voerde De R. ook al een schrikbewind in Haarlem en omgeving. Volgens de rechtbank groeide het chapter, nadat De R. er in 2014 aan de macht was gekomen, uit tot een club ‘met een steeds bedreigender reputatie’, waarin de president ‘het volledige gezag’ had.

Intimidatie

Onder leiding van De R. ontstond ‘een keihard en beestachtig chapter’. De leden die na zijn verkiezing bleven ‘wisten wat de lijn was en zetten die voort’, aldus de rechtbank. De motorclub liet zich leiden door machts- en territoriumdrift, plaatste zichzelf buiten de maatschappelijke orde en was ‘ontwrichtend voor de samenleving’.

Dat gedrag lijkt hij dus vrij eenvoudig te kunnen doorzetten in de gevangenis. Bewakers en gedetineerden hebben meermalen bij leidinggevenden aan de bel getrokken, maar er gebeurt volgens hen te weinig. “Klachten die worden ingediend bij een afdelingshoofd belanden bij De R. Die intimideert vervolgens de personen van wie de meldingen afkomstig zijn,” zegt een personeelslid van het Justitieel Complex Zaanstad tegen De Telegraaf.

Later op woensdagochtend blijkt dat De R. uit zijn cel is gehaald en is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Zijn advocaat Remco Kint bevestigt berichtgeving hierover door De Telegraaf. Naar welke andere gevangenis hij is gebracht, weet zijn advocaat nog niet.

“Ik kan het bevestigen, maar meer dan dat weet ik op dit moment niet. Ik heb de cliënt zelf nog niet gesproken.” De advocaat heeft het zelf nagevraagd bij de gevangenis in Zaanstad, zegt hij.