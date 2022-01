‘Oud-deelnemer The Voice gaat aangifte doen tegen regisseur vanwege aanranding’

Vanwege het schandaal zendt RTL voorlopig geen enkele versie van de talentenjacht meer uit. Beeld ANP Kippa

Het gaat om een zogenoemde itemregisseur, oftewel iemand die bijvoorbeeld korte filmpjes tussen optredens door regisseert. Om wie het gaat, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de aanranding zou hebben plaatsgevonden.

In de Boos-aflevering over The Voice kwamen aantijgingen aan bod rond seksueel grensoverschrijdend gedrag door een regisseur die niet bij naam genoemd werd. De naam ontbrak omdat de regisseur geen publiek persoon is, liet omroep BNNVara weten aan NU.nl. Of de aangifte over dezelfde persoon gaat, is niet duidelijk.

Het programma ontving vijftien meldingen over de regisseur. “Deze man zou vaak ongepaste seksuele opmerkingen maken en ongewenst handtastelijk zijn,” zei presentator Tim Hofman in de uitzending.

Ook aangiftes tegen Ali B

In de aflevering van Boos, die inmiddels ruim 8 miljoen keer is bekeken, waren getuigenissen te zien van vrouwen die verschillende bekende gezichten van The Voice of Holland beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om coach Ali B, voormalig coach Marco Borsato, oud-bandleider Jeroen Rietbergen en dus een regisseur.

Tegen Ali B is inmiddels twee keer aangifte gedaan. Een van de aangiftes heeft te maken met zijn werk bij het RTL 4-programma, de andere niet. Een oud-deelnemer van de show beschuldigt de rapper van verkrachting. Voormalig deelnemer Nienke Wijnhoven gaat daarnaast aangifte doen van aanranding tegen Rietbergen. In Boos kwamen verder talloze beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik voorbij waarvan (nog) geen aangifte is gedaan.

Vanwege het schandaal zendt RTL voorlopig geen enkele versie van de talentenjacht meer uit. Het bedrijf heeft de samenwerking met Ali B gestaakt en alle grote radiozenders draaien geen muziek meer van hem en Marco Borsato. Zangeres Anouk stapte eerder al op als coach bij The Voice of Holland en meerdere sponsoren stopten de samenwerking.