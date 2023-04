Oud-burgemeester Bernt Schneiders (PvdA) tweede informateur in Noord-Holland

Bernt Schneiders (midden) gaat met Ankie Broekers-Knol de onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur in Noord-Holland leiden. Beeld ANP

Op basis van de verkiezingsuitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen constateerde verkenner Ankie Broekers-Knol dat er sprake is van een links (GroenLinks, PvdA) en rechts blok (BBB, VVD) dat elkaar in evenwicht houdt. Na gesprekken met de fractievoorzitters zei Broekers-Knol dat de wil tussen de vier grootste partijen er is om een goed gesprek aan te gaan, al werd in een debat deze week vooral duidelijk hoe groot de afstand nog is tussen het linkse en rechtse blok.

Broekers-Knol gaat vanaf volgende week aan de slag als informateur, maar wilde daar steun bij, om ook de linkse partijen comfort te bieden. In overleg met alle vier de partijen is gekozen voor voormalig burgemeester van Haarlem Schneiders als tweede informateur. Hij heeft de nodige ervaring met moeilijke klussen; zo was hij eerder informateur na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar in Bloemendaal, waar de politieke cultuur flink verhard was.

Stikstof en woningbouw

In de Provinciale Staten van Noord-Holland liggen de standpunten rond gevoelige thema's als stikstof en woningbouw flink uiteen. PvdA en GroenLinks willen daarnaast liever dat ook D66 nog aanschuift als coalitiepartner, om een ‘stabieler bestuur’ te kunnen krijgen. Ook VVD heeft uitgesproken twijfels dat ze eruit gaan komen, waarmee BBB het risico loopt dat als deze formatieronde mislukt, ze naar de oppositiebankjes wordt verwezen.

Ondanks zijn PvdA-lidmaatschap prijkte Schneiders als oud-burgemeester van Haarlem in 2017 op een paginagrote advertentie in Het Haarlems Dagblad, waarin hij opriep bij de Kamerverkiezingen niet te stemmen op de PvdA, maar op de VVD. En dan specifiek op Wybren van Haga, toen de nummer 41 op de lijst, nu zelfstandig kamerlid voor BVNL.