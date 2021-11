Oud-Ajacied Quincy Promes vervolgd voor poging tot doodslag neef

Beeld AFP

De oud-Ajacied en 50-voudig international van het Nederlands elftal wordt ervan verdacht zijn neef in zijn knie te hebben gestoken. Het gewelddadige conflict vond plaats in juli 2020, na afloop van een familiefeest in Abcoude. In december 2020 werd Promes gearresteerd.

Op het familiefeest was ook de neef aanwezig. Hij werd door Promes beschuldigd van diefstal. De ruzie zou zijn geëscaleerd: Pomes zou zijn neef met een mes te lijf zijn gegaan en onder zijn knie hebben gestoken. Aanvankelijk probeerde het slachtoffer het een en ander buiten de politie om te regelen: via advocaat Yehudi Moszkowicz werd Promes gevraagd om schadevergoeding. Maar nadat de politie lucht van de kwestie had gekregen, deed de neef alsnog aangifte.

Justitie spreekt in een verklaring over ‘een 29-jarige man uit Amsterdam’. Het OM wil niet officieel bevestigen dat het om Promes gaat. De voetballer, die eind vorig jaar een paar dagen in de cel zat als verdachte, heeft altijd ontkend. Het slachtoffer heeft eerder in een civiele procedure beslag laten leggen op een huis van Promes. Dat is gedaan als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim.

Weg bij Ajax

Toen het verhaal van de steekpartij openbaar werd, speelde Promes nog bij Ajax. Dat is nu niet meer het geval: in februari werd hij voor minimaal 8,5 miljoen euro verkocht aan Spartak Moskou, waar hij van 2014 tot 2018 ook al speelde. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 11 miljoen euro. Promes maakte dit seizoen vooralsnog drie doelpunten in de Russische competitie.

Promes speelde vijftig interlands voor het Nederlands elftal en maakte daarin zeven doelpunten. Zijn laatste interland was op het EK van afgelopen zomer, in de achtste finales tegen Tsjechië (0-2).

Onder Louis van Gaal, de opvolger van de na het EK opgestapte bondscoach Frank de Boer, was hij niet meer in beeld voor Oranje. “Als een speler in zo’n zaak verwikkeld is, heeft hij veel meer moeite om de focus op de wedstrijd te houden,” zei Van Gaal in oktober. “In Rusland ben je ver weg, maar in Nederland ben je heel dichtbij. Dat is een groot verschil. Ik denk niet dat ik spelers die verwikkeld zijn in deze zaken selecteer.”

Definitief vervolgd

Het onderzoeksdossier is eind mei 2021 door de politie naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De bestudering van het dossier door de officier van justitie leidde afgelopen juli al tot de ‘voorgenomen beslissing’ om tot vervolging over te gaan.

De voorgenomen vervolgingsbeslissing is toen ook bekendgemaakt aan de verdachte en zijn advocaat Gerard Spong. De definitieve beslissing zou volgen nadat eventuele onderzoekswensen van Spong waren toegekend en uitgevoerd. Dat is inmiddels grotendeels gebeurd.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.