Oscar Hammerstein definitief geschrapt als advocaat

Hammerstein ging in 2021 met pensioen als advocaat. Beeld Jakob van Vliet

De klachten gingen onder meer over het schenden van zijn geheimhoudingsplicht. Hammerstein lekte de naam van De Vries, vertrouwenspersoon van Nabil B. – de kroongetuige in het Marengoproces – aan journalist John van den Heuvel. Dit omschrijft het Hof van Discipline, dat erop wijst dat de oud-advocaat als geen ander weet welke veiligheidsrisico’s de zaak Marengo met zich meebrengt, als onbetamelijk.

Andere klagers waren Nabil B. zelf en advocaat Khalid Kasem. Hammerstein verstrekte details over B. en over Marengo in een interview met het AD, waarmee hij volgens het Hof zijn geheimhoudingsplicht schond. Hammerstein zei onder meer dat hij door toedoen van Peter R. de Vries was gestopt als raadsman van de kroongetuige. Hij opereerde toen nog anoniem. Tegen de krant liet hij zich ook uit over Kasem, over wie hij zei dat die volgens het Openbaar Ministerie banden zou hebben met Ridouan Taghi.

De Raad voor Discipline schrapte Hammerstein al eerder. De oud-advocaat ging hiertegen in beroep bij het Hof. Tegen de beslissing van het Hof is geen beroep meer mogelijk. Hammerstein ging in 2021 met pensioen als advocaat.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: