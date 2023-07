Organisaties ouderenzorg, ook uit Amsterdam, naar de rechter: ‘Financiële situatie wordt onhoudbaar’

Branchevereniging ActiZ: 'Door de stapeling van maatregelen en kostenstijgingen dreigt de financiële situatie voor verpleeghuisorganisaties onhoudbaar te worden.' Beeld Getty Images

De Amsterdamse instellingen die het kort geding aanspannen zijn Pro-Senectute, Amstelring Groep, Zorggroep Amsterdam-Oost en Zonnehuisgroep Amstelland. Amsta en Cordaan, twee grote partijen, doen niet mee. “We herkennen de problemen, maar willen tijdens de rechtsgang niet toelichten waarom wij niet meedoen,” aldus een woordvoerder van Cordaan.

Het kort geding draait om het inkoopbeleid voor de komende twee jaar van de kantoren van de verzekeraars VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. De zorginstellingen vinden de vergoeding voor de ouderenzorg te gering. Er zou onvoldoende rekening worden gehouden met de stijgende kosten voor de sector, zo vinden de organisaties die de zaak aanspannen. De behandeling van het kort geding heeft plaats op 28 september.

De ouderenzorg zal de komende jaren verschralen, stelt branchevereniging ActiZ. ‘Door de stapeling van maatregelen en kostenstijgingen dreigt de financiële situatie voor verpleeghuisorganisaties onhoudbaar te worden,’ schrijft ActiZ op de website. ‘Er is sprake van hoge inflatie, hoge huren, hoge energiekosten en stijgende rentelasten. En er zijn extra (investerings)kosten vanwege digitalisering en bouw en verbouw vanwege duurzaamheidseisen.’ ActiZ verwijt het kabinet ook ‘forse besparingen’ te hebben doorgevoerd.

‘Overheid lost het niet op’

Minister Connie Helder waarschuwde begin juli in Trouw dat de ouderenzorg in de toekomst kariger zal worden. Ze adviseerde Nederlanders na te denken over hoe ze oud worden. “Het merendeel van de mensen zit toch te wachten tot de overheid het oplost. Dat zal niet gebeuren.”

In Het Parool sprak gezondheidseconoom Xander Koolman eerder al woorden van gelijke strekking, waarbij hij in Amsterdam nog grotere problemen voorziet dan elders in Nederland. “Het grootste deel van de zorg voor ouderen komt van familie of vrienden,” zei Koolman. “Met name een samenwonende partner draagt veel bij, maar Amsterdammers wonen wezenlijk vaker alleen.”

Dat leidt naar verwachting tot meer schrijnende gevallen van alleenwonende ouderen, die na een val lang van hulp verstoken blijven. Zo lag een Amsterdamse dagenlang op de badkamervloer. Haar telefoon was binnen handbereik, maar de batterij was leeg.

Leden van ActiZ tekenden al eerder bezwaar aan tegen het inkoopbeleid dat op 1 juni bekend werd. ‘Ondanks alle oproepen en pogingen van ActiZ en haar leden om te komen tot passende financiële kaders en passend inkoopbeleid is er niets veranderd. Dit betekent dat veel zorgorganisaties volgend jaar te maken krijgen met financiële tekorten,’ aldus de branchevereniging.