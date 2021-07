Organisatie zet streep door Pukkelpop 2021

De camping van Pukkelpop in 2019. Beeld Francis Vanhee

De organisatie wilde van de overheid duidelijkheid over het maandag aangekondigde Covid Safe Ticket: het bewijs waarmee gevaccineerde en negatief geteste bezoekers vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen. Voor niet-gevaccineerde bezoekers zou de maatregel betekenen dat ze zich tijdens het festival meerdere keren moeten laten testen.

‘Afgelopen maandag werd bekend dat de huidige maatregelen het voor ons onmogelijk maken om het festival te organiseren,’ schrijft de organisatie nu. ‘De situatie waarin de overheid zich bevindt is zeker niet te benijden. En die van ons ook niet.’ Het grootste deel van de bezoekers is jong en daarmee volgens de organisatie vaak niet volledig gevaccineerd. ‘Hun geluk, maar ook hun veiligheid, is onze grootste zorg.’

Voor Belgische festivalgangers is het toegestaan om geen afstand te houden én geen mondmaskers te dragen na vertoon van een zogenoemd Covid Safe Ticket. Heeft een toeschouwer zo’n verklaring niet, dan dient die een negatieve PCR-test (dus geen sneltest) van maximaal 48 uur oud voor te leggen. Wie meerdere dagen naar Pukkelpop wilde gaan, moest dus meermaals een negatief testresultaat kunnen voorleggen. Onder meer die maatregel was een doorn in het oog van de organisatie.

“Als men de spelregels toch niet ziet zitten of niet kan voldoen aan de voorwaarden, dan gaat het niet door,” reageerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vanochtend op het Vlaamse Radio 1.

Hij legde duidelijk de bal bij het festival. “We hebben gezocht naar een mogelijkheid om festivals veilig te laten doorgaan. We hebben afspraken gemaakt met de hulp van het coronacertificaat. Ik begrijp dat het niet makkelijk is om dat waar te maken, maar die zijn absoluut noodzakelijk als je wil dat alles veilig verloopt.”

Meermaals testen in Nederland

In Nederland zit festivalorganisator ID&T – ook namens andere grote spelers in de branche – om tafel met het kabinet om te kijken hoe evenementen op korte termijn alsnog veilig georganiseerd kunnen worden. Het OMT wil kijken of een test die 24 uur voor het einde van het evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn, in plaats van 40 uur voor aanvang van het evenement, zoals nu wordt gehanteerd. Dat zou betekenen dat bezoekers van meerdaagse festivals zich dus net als in België meerdere keren zouden moeten testen tijdens het festival.

De evenementenbranche kijkt op haar beurt hoe haalbaar deze manier van testen is. Als er vaker getest moet worden, moeten de meerdaagse evenementen daar ook faciliteiten voor inrichten en het is de vraag of dat op korte termijn te realiseren is, laat ID&T weten. De deadline voor de resultaten van het onderzoek naar nieuwe regels voor Testen voor Toegang is 1 augustus.

Vandenbroucke verwees vrijdagmorgen op de Vlaamse radio naar Nederland. “Gevaccineerden zijn goed beschermd, maar kunnen het virus nog altijd overdragen. Dat is wat we in Nederland gezien hebben. Wij gaan het veel stipter en strenger aanpakken, in Nederland is men veel slordiger geweest.”