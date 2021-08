Organisatie Unmute us! schrijft open brief aan kabinet: ‘Ons geduld is op’

Zaterdag werden in diverse steden – waaronder Amsterdam – protestmarsen georganiseerd. De betogers eisen dat de evenementenbranche weer op volledige capaciteit gaat draaien. Beeld ANP

De organisatie richtte de brief specifiek aan demissionair premier Rutte en demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus. In de brief stellen ze te begrijpen dat het kabinet nu vakantie heeft, maar dat het ‘van fatsoen zou getuigen als u ons – de 100.000 werknemers in de evenementenbranche, de tienduizenden demonstranten en de duizenden protesterende bedrijven – zo snel mogelijk te woord staat’.

Zaterdag gingen in Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Nijmegen en Amsterdam ruim 70.000 mensen de straat op en vroegen om de heropening van de evenementensector op volledige capaciteit per 1 september. In Amsterdam liepen ongeveer 12.000 demonstranten mee met de mars die begon en eindigde bij de RAI.

Willekeurig, onbegrijpelijk en onrechtvaardig

Unmute us! zegt met de demonstratie geen medelijden te willen opwekken, maar het beleid ‘willekeurig, onbegrijpelijk en onrechtvaardig te vinden’. Daarbij wordt gewezen op alle sportwedstrijden die wel doorgaan, en het meerdaagse Formule 1-evenement dat over twee weken plaatsvindt in Zandvoort.

Ook stelt de organisatie dat in België inmiddels evenementen met maximaal 75.000 mensen georganiseerd mogen worden op basis van de Nederlandse Fieldlab-uitkomsten, en Nederlandse jongeren daarom veel over de grens gaan feesten. Daarnaast zijn er zorgen over het stopzetten van coronasteun dit jaar en dat daarmee ‘eigenhandig de vaderlandse cultuursector de nek wordt omgedraaid’.

Unmute us! wil voor het weekeinde antwoord hebben op in totaal acht vragen, anders zullen er ‘grotere acties’ komen, waarschuwt de organisatie. ‘Zoals u heeft gemerkt zijn wij in staat tot het mobiliseren van grootschalige protesten, die ondanks hun omvang positief en vredelievend blijven. Maar verwart u onze vredelievendheid vooral niet met inschikkelijkheid. Ons geduld is op.’