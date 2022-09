Organisatie The Streamers neemt maatregelen na chaos in Olympisch Stadion

Beeld ANP

Op sociale media werd gesproken over ‘gevaarlijke situaties’ in het Olympisch Stadion, waar de formatie van Nederlandse artiesten dit weekend drie concerten geeft. Publiek raakte in het gedrang, onder meer doordat een schuilplaats voor de regen werd gezocht.

De nooduitgangen van het Olympisch Stadion zullen zaterdagavond worden gebruikt ‘voor de in- en uitstroom’ en ook zijn er extra toiletblokken geplaatst. “De oorzaak van de opstopping in de inloop en halverwege kwam doordat mensen gingen schuilen in de tunnel,” verklaart Hofman. “Daarom hebben we nu deze ingrepen gedaan. Los van het feit dat we verscherpt toezicht zullen plaatsen in de tunnel.”

De opstopping tijdens het concert van de formatie, bestaande uit onder anderen Maan, Nick & Simon en Suzan & Freek, maakte veel negatieve reacties op sociale media los. Of het aan het weer, de chaotische situatie of wat anders lag, is niet te zeggen, maar muziekrecensent Alexander van Eenennaam concludeerde vrijdagavond al dat het feestje in het Olympisch Stadion beduidend moeizamer op gang kwam dan bij de voorgaande livestreams.

Ik ben in m’n leven nog nooit zo bang geweest #thestreamers #olympischstadion ineens gingen de deuren dicht en konden we geen kant meer op… — 𝙺𝚊𝚛𝚒𝚗 𝚟𝚊𝚗 𝚁𝚘𝚘𝚒𝚓𝚎𝚗 (@herxen) 16 september 2022

Ondanks de regen was het een mooi concert van de Streamers. De organisatie was een grote puinhoop in en rond het Olympisch stadion. Hoop dat ze voldoende hebben geleerd voor vanavond! pic.twitter.com/q2O1Jbp2Lg — Albert Boeve (@AlbertBoeve) 17 september 2022

Zelden zo'n incapabel stelletje beveiligers gezien. Het Olympisch stadion leent zich niet echt voor zulke evenementen, maar dit stelletje nietsnutten/beveiligers hebben wel heel makkelijk geld verdiend. #streamers — Joost (@J005T) 17 september 2022

