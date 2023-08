Organisatie en vrouwenfanclub tevreden over Formule 1-weekend, nog geen meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Publiek tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Beeld ANP

Svenja Tillemans, oprichter van de vrouwenfanclub, is ‘heel positief’ over hoe het weekend is verlopen. Vorig jaar ontving ze op zondag de eerste meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het Zandvoortse racecircuit. Dat die meldingen tot nu toe zijn uitgebleven, komt volgens Tillemans onder meer door het slechte weer.

“Het was koud en nat,” zegt ze. “Dan wordt er minder gedronken. Ook waren veel mensen goed ingepakt en hadden ze poncho’s aan. De meesten zijn in zulke omstandigheden meer bezig met zichzelf dan met hun omgeving.”

Daarnaast wijst Tillemans op de aangescherpte veiligheidsprotocollen van de organisatie. Op veel matrixborden was een noodnummer te zien, waarop bezoekers alarm konden slaan. Op posters op afvalbakken stonden tevens exacte locaties vermeld, zodat die meteen aan de beveiliging konden worden doorgegeven. Tillemans: “Ook vanuit medewerkers werd goed opgelet. Een compliment aan de organisatie.”

Vorig jaar bleek in de dagen na het Formule 1-weekend in Zandvoort dat tientallen vrouwen zouden zijn lastiggevallen op het racecircuit. Zij zouden onder meer in hun billen zijn geknepen en met bier zijn bekogeld. Van twee 19-jarige vrouwen die op de nabijgelegen camping verbleven, zouden de broeken naar beneden zijn getrokken, aldus Tillemans. Er werden twee aangiftes gedaan van aanranding, maar die hebben niet tot een verdachte of aanhouding geleid. Bij de organisatie van de DGP werd slechts ‘een enkele melding’ gedaan.

Victim blaming

De organisatie kwam dit jaar met een aangescherpt veiligheidsprotocol: naast de vermelding van het noodnummer werden er ook twee vertrouwenspersonen van de GGD ingehuurd. De organisatie van de DGP doet geen uitspraken over het aantal meldingen. Wel zegt de woordvoerder ‘tevreden’ te zijn over het verloop van het weekend en de aangescherpte protocollen. De GGD kan geen uitspraken doen over het aantal meldingen en het algemene verloop van het raceweekend.

Volgens Tillemans is het desondanks belangrijk om in de evaluatie van het weekend rekening te houden met de drempel die vrouwen ervaren om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag tijdens het Formule 1-weekend. Op sociale media wordt wangedrag door mannelijke racefans goedgepraat, zegt zij. “Er wordt veel aan victim blaming gedaan. Sommige vrouwen zullen zich om die reden niet meer dúrven te melden.”

Alcoholmisbruik

Daarnaast blijft Tillemans pleiten voor een verscherpt alcoholbeleid. Ook Stichting Rutgers zou de organisatie van het evenement eerder hebben geadviseerd te focussen op het verminderen van alcoholmisbruik. Veel bezoekers klagen over de mate waarin er wordt gedronken op het circuit en de omliggende campings. Tillemans: “Vooral tijdens het lekkere weer op vrijdag werd er flink gezopen en was er wangedrag, zoals wildplassen en kotsen op het circuit. De organisatie wil dat de Grand Prix een familiefeest is, maar zover zijn we nog niet.”

In totaal werden er dit weekend veertien mensen opgepakt in Zandvoort, wegens onder meer openbaar dronkenschap, het stelen van fietsen en scooters en het verstoren van de openbare orde. “De aanhoudingen waren allemaal buiten het terrein van de Grand Prix,” aldus een politiewoordvoerder. Volgens de politie was het aantal aanhoudingen vergelijkbaar met een normaal weekend in Zandvoort.

Bezoekers die zijn lastiggevallen op het circuit in Zandvoort kunnen zich nog de hele week melden bij de organisatie.

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.