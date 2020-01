Orde van Advocaten: ‘Hou op met steken over en weer in zaak Taghi’

Advocate Inez Weski. Beeld ANP

Zaterdag deed een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in de Marengozaak tegen Taghi, zijn verhaal in De Telegraaf. Anoniem, aangezien de vorige advocaat van B., Derk Wiersum, eind vorig jaar werd vermoord.

In het interview wordt flink met modder gegooid naar Inez Weski, die Taghi vertegenwoordigt. Zij zette ­eerder vraagtekens bij de anonimiteit van Nabil B.’s raadsheren. Dat zou B. volgens zijn advocaat de uitspraak hebben ontlokt dat Weski ‘advocaten voor het vuurpeloton zet.’

Weski vindt dat ‘onware, lasterlijke en opruiende berichtgeving’. “Ik heb er slechts op gewezen dat de wet het verschijnsel anonieme advocaten niet kent,” aldus Weski. “Wat mij betreft, mogen ze anoniem blijven.”

Maar ze dienen volgens haar wel ‘zichtbaar en eventueel gegrimeerd’ bij de ondervraging van hun cliënt aanwezig te zijn ‘om hun interactie met de getuige tijdens de ondervraging te kunnen beoordelen op eventuele beïnvloeding’.

Klacht

De deken van Amsterdamse Orde van advocaten, Evert-Jan Henrichs, roept alle raadsheren op steken over en weer te bewaren voor de rechtszaal. “Ik vind dat alle betrokken ad­vocaten het debat over anonieme ­advocaten moeten voeren op de enige plek waar dat thuishoort: in de rechtszaal,” zegt Henrichs. “Voor je het weet buitelt iedereen publiekelijk over ­elkaar heen, terwijl dat in deze zaak echt gevaarzettend kan zijn.” Daarmee bedoelt hij dat de uitspraken de toch al gevoelige zaak verder kunnen laten escaleren.

Eerder deze maand sprak Henrichs zich al uit voor het benoemen van anonieme advocaten in deze zaak.

Weski zegt een klacht te hebben ­ingediend bij de orde. Of er een tuchtklacht is ingediend, mag Henrichs niet zeggen. Als dat zo is, wordt behandeling ervan omslachtig, omdat niet duidelijk is of de advocaten van Nabil B, wel onder de Amsterdamse Orde vallen.