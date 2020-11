Oranje bezorgt De Boer tegen Bosnië eerste overwinning

Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum tijdens het duel tegen Bosnië en Herzegovina. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Nederland is door de winst tijdelijk koploper in groep 1 van de A-divisie met 8 punten. Polen (7 punten) en Italië (6 punten) spelen later op zondag tegen elkaar. Oranje, dat tijdens de vorige editie van de Nations League de finale haalde en daarin verloor van Portugal, speelt woensdag in Chorzow tegen Polen het laatste duel.

De overwinning was vooral belangrijk met het oog op de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Nederland moet komende week op de wereldranglijst bij de eerste tien Europese landen staan om bij de loting in december groepshoofd te zijn en dat kan na de zege op Bosnië normaal gesproken niet meer misgaan.

De Boer zal de zege ook voor zichzelf lekker vinden. De 50-jarige oud-international debuteerde in oktober met een nederlaag tegen Mexico (0-1), dezelfde maand gevolgd met remises tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1). Woensdag eindigde ook de oefenwedstrijd tegen Spanje in een gelijkspel: 1-1.

Matige start

De Boer ging daarmee de boeken in als eerste bondscoach van Oranje die niet wist te winnen in zijn eerste vier wedstrijden. Hoewel er verzachtende omstandigheden waren voor de matige start, zoals het sparen van veel internationals tijdens de twee oefenduels vanwege het overvolle programma, zat die start De Boer niet helemaal lekker.

Een nieuwe uitglijder tegen Bosnië zou Oranje en de bondscoach geen goed doen, maar al snel werd in de Johan Cruijff ArenA duidelijk dat die er niet ging komen. Backs Owen Wijndal en Denzel Dumfries werden met een basisplaats beloond voor hun goede spel tegen Spanje en op het middenveld kreeg Davy Klaassen de voorkeur boven Donny van de Beek.

Op aangeven van Dumfries werkte Wijnaldum de bal al in de 6e minuut van dichtbij binnen. De aanvoerder scoorde na een klein kwartier spelen opnieuw, dit keer nadat Steven Berghuis de bal met zijn hoofd voor het doel legde. Een treffer van Luuk de Jong werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Oranje kwam bij een paar counters van Bosnië goed weg.

Kort na rust viel de derde treffer alsnog, via Memphis Depay. Nederland maakte daarmee in één duel net zoveel doelpunten als tijdens de vorige zes interlands. Na een dekkingsfout van Stefan de Vrij scoorde Smail Prevljak tegen: 3-1.