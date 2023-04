Or-vicevoorzitter Tata Steel neemt uitspraken over activisten terug: ‘Respectloos en onacceptabel’

Eerder blokkeerden actievoerders van Kappen met Kolen het spoor naar Tata Steel in IJmuiden. Beeld ANP / ANP

Leden van Kappen met Kolen willen maandag een ‘die-in’ houden bij Tata door als ‘lijken’ op de grond te gaan liggen. Het Noordhollands Dagblad meldde zaterdag in het bezit te zijn van screenshots van conversaties in een WhatsAppgroep van een deel-ondernemingsraad van Tata. Idema zegt volgens de krant: ‘Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken.’ Een ander lid van de ondernemingsraad voeg toe: ‘Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint.’ Een ander or-lid schrijft: ‘Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen,’ met toevoeging van smileys en een plaatje van een lijkkist.

Idema schrijft nu: “De reactie kwam voort uit teleurstelling en emotie op het feit dat ik er moeite mee heb dat we elkaar het leven zuur maken. Als één van de grondleggers van het Groen Staal-plan van Tata voel ik me teleurgesteld over het feit dat ik niet bij machte ben om onder andere Extinction Rebellion en andere zeer kritische dan wel milieu-actiegroepen te overtuigen dat we hetzelfde willen als waar jullie voor strijden. Namelijk een CO 2 -vrij Tata Steel en zsm kappen met kolen.” Hij zegt dat hij die teleurstelling niet zo had mogen verwoorden.

‘Moordenaars’

Cinta Groos, de voorzitter van de centrale or, zegt dat de verklaring van Idema laat zien waar zijn opmerkingen vandaan zijn gekomen. “Dat is geen rechtvaardiging, want wat hij heeft gezegd is onacceptabel en respectloos. Maar wat je wel kunt zien is de context waar medewerkers van Tata Steel mee te maken krijgen,” zo zegt ze. “Mensen worden beschuldigd moordenaars te zijn, omdat wij met het bedrijf bepaalde stoffen uitstoten. Mensen worden daar persoonlijk op aangesproken: ‘werk jij nog voor dat kankerbedrijf’.”

Woordvoerder Peter Jamin van Kappen met Kolen waardeert dat Idema zijn woorden terugneemt. Maar: “Waar ik het meest van ben geschrokken, afgezien van de heftigheid van de gekozen taal, is dat het blijkbaar normaal is dat er op deze manier op dit niveau in het bedrijf wordt gesproken over klimaatactivisten – vreedzame mensen die het beste met de wereld voor hebben.”

Maatregelen

Ook zegt hij dat de actievoerders er helemaal niet op uit zijn om Tatamedewerkers het leven zuur te maken. “Sterker, wij hopen van harte dat ze na eventuele sluiting van Tata in een schonere omgeving zullen wonen en schoner werk zullen vinden.”

Een woordvoerder van Tata Steel zegt zondag dat nog niet besloten is of en eventueel welke maatregelen genomen worden tegen betrokkenen. Er zijn inmiddels ‘stevige gesprekken’ gevoerd, maar consequenties zijn nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder. Ook zondag zullen er gesprekken zijn. “We gaan eerst alle feiten stevig bespreken en daarna bekijken we verder of en welke maatregelen er volgen”.

Zaterdag liet het bedrijf al weten dat de directie en de centrale ondernemingsraad van Tata Steel ‘met afschuw’ kennis hadden genomen van de uitspraken.

