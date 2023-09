Opvangorganisatie COA vraagt Kamer: ‘Spreidingswet is noodzakelijk; zet voorstel niet in de koelkast’

Vluchtelingen komen aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Daarvoor waarschuwt Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van opvangorganisatie COA. Hij doet een dringende oproep aan de Kamer om de spreidingswet ondanks de val van het kabinet gewoon door te zetten.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de VVD, wil de wet deze week controversieel verklaren, waardoor de nieuwe Tweede Kamer pas na de verkiezingen besluit wat er met het wetsvoorstel gebeurt. Maar de wet is ‘noodzakelijk’, stelt Schoenmaker.

“Als die wet voorlopig in de koelkast gaat, blijven we vreselijk hangen in de situatie waarin we nu zitten. Dan blijven we nog lang noodopvang nodig hebben, die veel duurder is dan reguliere opvang, en houden we locaties waarvan we weten dat de omstandigheden voor de bewoners beter kunnen.” Er verblijven nu 55.000 asielzoekers in opvanglocaties, waarvan 25.000 in (crisis)noodopvang.

De politiek omstreden spreidingswet moet ervoor zorgen dat asielzoekerscentra eerlijk over het land worden verdeeld, waardoor er voor een langere periode voldoende bedden voor asielzoekers zijn. In het uiterste geval kan een gemeente gedwongen worden asielzoekers op te vangen.

Structurele oplossingen

“We vangen in Nederland asielzoekers op in sporthallen, paviljoens en andere tijdelijke voorzieningen omdat er structureel te weinig plekken zijn. We moeten echt uit die situatie zien te komen en daar zijn structurele oplossingen voor nodig. De spreidingswet is daar een noodzakelijk onderdeel van,” stelt de COA-baas. Eerder deden gemeenten en provincies al ‘een klemmend beroep’ op het parlement om de wet toch te behandelen.

Ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) wil in tegenstelling tot zijn partij dat de spreidingswet doorgaat. “Ik vertegenwoordig het kabinetsstandpunt en ik blijf zeggen: we hebben die wet nodig. Maar daar zit de VVD anders in.”

Schoenmaker benadrukt dat het inrichten van gewone azc’s veel goedkoper is dan telkens noodopvanglocaties uit de grond stampen. “Die investeringen vervliegen.” Vorig jaar werd er volgens de Algemene Rekenkamer 1,5 miljard euro uitgegeven aan asielopvang. Veel meer dan begroot en het hoogste bedrag deze eeuw.

Vorig jaar kwamen er 46.500 asielzoekers naar Nederland. Dit jaar zijn dat er tot en met juli 24.700, ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar.