Opstootjes voor poorten van aanmeldcentrum Ter Apel

Agenten zijn bij de overvolle opvang in de Groningse plaats om de situatie in de gaten te houden. De ruziënde partijen zijn volgens de politie uit elkaar gehaald. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geeft geen informatie, omdat de opstootjes buiten de hekken gebeurden.

Een ANP-fotograaf ter plekke zag dat een groep van ruim honderd asielzoekers verhaal kwam halen bij en op de vuist ging met een groep van ongeveer tien andere mensen. Die zouden spullen van hen hebben gestolen. Vervolgens vlogen tassen en bedden door de lucht.

Asielketen verstopt

Het is al maandenlang onrustig bij Ter Apel. Dat komt doordat de hele asielketen verstopt zit. Statushouders, die in Nederland mogen blijven, kunnen geen huis krijgen en blijven dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen. Daardoor is er geen plek voor nieuwe asielzoekers. Ook crisisnoodopvanglocaties lossen de tekorten niet op.

In Ter Apel moeten daardoor noodgedwongen mensen in de buitenlucht slapen. Enkele tientallen asielzoekers hebben daarom de laatste dagen actie gevoerd. Tot zondagavond lagen ze voor de poorten van het terrein, weigerden ze eten en drinken, en weigerden ze in geïmproviseerde tenten te gaan liggen.

