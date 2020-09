Opsporingsdiensten: Roger ‘Piet Costa’ P. was opdrachtgever martelcomplex Wouwse Plantage

De 48-jarige drugshandelaar Roger P., beter bekend als ‘Piet Costa’, gaf volgens de opsporingsdiensten de opdracht voor de bouw van het martelcomplex van de onderwereld dat in juni is ontmanteld in Wouwse Plantage, West-Brabant.

De Rotterdammer zou onder de bijnaam ‘Luxury Balloon’ via cryptotelefoons hebben gecommuniceerd met de bouwers van het uit zeecontainers opgetrokken complex, in een loods. De bouwploeg werd volgens justitie aangevoerd door Robin van O. uit Utrecht – ‘Slempo’, in het versleutelde berichtenverkeer.

‘Piet Costa’ heeft onder drugssmokkelaars de reputatie een buitengewoon succesvol cocaïnehandelaar te zijn, die zaken deed met vrijwel alle Nederlandse kopstukken, van wie hij velen zou hebben geholpen fortuin te maken. Zo handelde hij ook met Ridouan Taghi en diens beweerde criminele organisatie, die aan vele liquidaties is gelinkt.

P. kon in juni worden gearresteerd in een luxe appartement in Rotterdam, op verdenking van het leiden van een criminele organisatie die in 2015 en 2016 duizenden kilo’s cocaïne importeerde, en die van maart tot juni dit jaar weer grootschalige invoer van cocaïne voorbereidde. Hij was tegen zijn gewoonte in naar Nederland gekomen nadat in Rotterdam de 25-jarige Ibrahim Azaim was geliquideerd, die gold als een soort aangenomen zoon.

In de Amsterdamse rechtbank is donderdag een eerste inleidende zitting in het proces tegen zes vermoede betrokkenen bij de bouw van het martelcomplex, met Robin van O. als voorlopige hoofdverdachte. Roger P. is nog niet voor deze zaak aangeklaagd.

Behandelkamer

Belangrijk bewijs tegen de hoofdverdachten bestaat uit weinig verhullende berichten die zij elkaar volgens justitie stuurden via telecomservice EncroChat, niet vermoedend dat de overheid die berichtendienst controleerde en de recherche live kon meelezen. Zo bespraken volgens justitie Roger P. (Luxury Balloon) en Robin van O. (Slempo) in hun onderlinge berichtjes dat de onderwereldgevangenis met martelkamer ver klaar was (‘Behandelkamer hebben ze vrijdag afgemaakt. Maandag beginnen ze aan de verblijven’) en stuurden ze foto’s van de voortgang.

Luxury Balloon is duidelijk de leidende partij aan wie Slempo verantwoording aflegt. Hij zegt dat Slempo moet bestellen wat hij nodig denkt te hebben voor het ontvoeren van de criminelen voor wie de onderwereldgevangenis bestemd is en die ‘allemaal vroeg of laat aan de beurt komen’. Politiekleding? Wapens? ‘Met demper is altijd handig’, antwoordt Slempo. ‘Als ze niet meewerken, gelijk in de knie’.

Politie en justitie hebben vermoedens voor wie de containers bedoeld waren. Daarnaar wordt nog volop onderzoek gedaan. De hoofdverdachten en hun groeperingen waren verwikkeld in meerdere onderwereldconflicten waarin bekende criminelen, ook uit het Amsterdamse criminele milieu, hoofdrollen spelen.