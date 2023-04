Oproep: wat vind jij van de nieuwe fietsenstallingen bij Amsterdam Centraal?

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij Amsterdam Centraal Station. Beeld Joris van Gennip/ANP

Het gaat om de stallingen aan het Stationsplein en aan de IJzijde van het station. Ben je er blij mee, of juist niet? En waarom? Ga je sinds de opening vaker met de fiets naar het station, of pak je liever het OV? En parkeer je je fiets daadwerkelijk in de stalling, of kies je voor een andere plek?

Laat het ons weten en mail je ervaringen naar oproep@parool.nl. Vermeld dan ook even je naam, woonplaats, leeftijd en contactgegevens.

Een deel van de reacties zullen we gebruiken voor publicaties op Parool.nl en in de krant, en mogelijk nemen we contact met je op voor aanvullende vragen.

