Oproep: voetenbadje, airco, tuinslang: hoe zoek jij verkoeling?

Door corona hebben buitenzwembaden een beperkte capaciteit en worden parken en populaire zwemplekken bij drukte afgesloten zodat mensen afstand kunnen houden. Dat maakt het nog lastiger dan normaal om verkoeling te zoeken. Niet alleen voor mensen die vakantie hebben, ook voor diegenenen die thuiswerken. Want waar de meeste kantoren zijn uitgerust met airco, moeten we het thuis vaak doen met zonnewering of een ventilator.

Het Parool is benieuwd: hoe ga jij de hitte te lijf? Stuur je foto, met naam en eventueel een korte beschrijving, naar nieuwsdienst@parool.nl. We publiceren de leukste beelden op onze website, en eventueel in de krant.