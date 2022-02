Oproep studentenorganisaties aan Den Haag: ‘Pak eenzaamheid en werkdruk internationale student aan’

Internationale studenten in Nederland gaan gebukt onder eenzaamheid en werkdruk. Daarom roepen twee landelijke studentenorganisaties vandaag de politiek op hun situatie te verbeteren. ‘Zij zouden net als Nederlandse studenten financiële ondersteuning moeten krijgen.’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vrezen voor de kwetsbare positie van internationale studenten in ons land. De organisaties krijgen geregeld internationale studenten aan de lijn die door strikte regels, de coronacrisis en eenzaamheid in de knel zijn geraakt.

Dit studiejaar studeren er ruim 115.000 studenten van over de hele wereld full time op onze universiteiten of hogescholen. Bijna 70 procent voelde zich recent in meer of mindere mate eenzaam. Ook ervaren internationale studenten met een hulpbehoefte een hogere drempel voor het ontvangen van advies.

ISO-voorzitter Lisanne de Roos: “Internationale studenten brengen kennis, ervaring en cultuur mee naar Nederland, maar ze krijgen er heel veel eenzaamheid, een hoge werkdruk en een gebrek aan hulp voor terug.”

Woensdag praat de onderwijscommissie in de Tweede Kamer over internationalisering. Een van de problemen die de politiek volgens de studentenorganisaties moet wegnemen, is een regel waardoor studenten uit de EU minstens 56 uur per maand moeten werken om aanspraak te kunnen maken op studiefinanciering en een ov-kaart.

Onhaalbaar

LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Dat is voor veel studenten onhaalbaar naast een voltijdstudie. Ze kunnen daardoor niet lenen én verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij zouden net als Nederlandse studenten die cruciale financiële ondersteuning moeten krijgen.”

ISO en LSVb willen, naast versoepeling van de arbeidsregel naar 32 uur, dat de Tweede Kamer bij het kabinet pleit voor preventiebeleid (plus de benodigde zak geld) op het gebied van mentale gezondheid bij internationale studenten.

“Ook structureel en gericht overheidsonderzoek naar onder meer het welbevinden, de huisvesting en sociale integratie van internationale studenten is nodig om écht te weten wat er leeft en speelt,” besluiten ze.