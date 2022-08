Oproep: schrap expertverklaring bij wijziging geslachtsvermelding

Lhbti-belangenorganisaties TNN, COC en NNID staan zaterdag met spandoeken langs de grachtenparade Beeld ANP

De organisaties staan zaterdag met spandoeken langs de grachtenparade. Ook sturen ze een open brief aan de Tweede Kamer. Ze stellen dat de rechten van transgender en intersekse mensen in Nederland ‘nog altijd niet’ goed zijn geregeld.

“Als je wilt dat de overheid je genderidentiteit erkent, moet je naar een psycholoog voor een officiële verklaring. Dat is vernederend en betuttelend. Wij roepen de Kamer op om daar snel een eind aan te maken.” Het gaat dan om de vermelding in officiële overheidsdocumenten als geboorteakte, paspoort en ID-kaart.

De Tweede Kamer spreekt in september over een wetsvoorstel van de minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Daarin wordt voorgesteld de deskundigenverklaring als eis voor wijziging van de geslachtsvermelding te laten vervallen. Of daar genoeg steun voor is, is nog onduidelijk.

Dat een en ander eenvoudiger wordt is belangrijk, zeggen de organisaties, omdat je met een verkeerde letter op je papieren bijna dagelijks te maken krijgt met moeilijkheden. “In het ziekenhuis, als je een pakketje ophaalt en je ID moet tonen, op school of aan de grens: steeds is er die angst voor vernedering en discriminatie.”

In bijvoorbeeld Noorwegen, Ierland, Malta en Argentinië is die verklaring al geschrapt als vereiste voor wijziging van de geslachtsvermelding. Daar vul je een formulier in en een paar weken later is de geslachtsvermelding gewijzigd, stellen TNN (Transgender Netwerk Nederland), NNID (Nederlandse organisatie voor seksediversiteit) en COC.