Oproep bedrijfsleven: Neem basisregels weer in acht tegen corona

Winkelend publiek in het centrum van Amsterdam tijdens een eerdere coronagolf. Beeld ANP

‘Thuiswerken bij klachten en goed ventileren: het is allemaal weer belangrijk nu het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt en de vakantieperiode zelfs nog moet beginnen’, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Het bedrijfsleven, dat al met personeeltekorten kampt, maakt zich grote zorgen over uitval van personeel nu het aantal coronabesmettingen weer rap toeneemt. Om een lockdown in het najaar te voorkomen, roepen ze hun achterban daarom op om nú al de basisregels in acht te nemen.

De ondernemersorganisaties wijzen hun achterban op het belang van handen wassen, ontsmetten, goed ventileren, thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten. ‘Dit klinkt misschien overdreven, maar hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen,’ schrijven voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) vandaag in een gezamenlijke brief.

‘Zeker nu het kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er geen compenserende maatregelen komen bij kortdurende ingrepen in de bedrijfsvoering, is dit belangrijker dan ooit.’

Vaccinatie

Verder adviseren ze ondernemers om - ook met het oog op de personeelskrapte - met hun medewerkers het gesprek aan te gaan over vaccinatie. ‘Door een hoge vaccinatiegraad worden minder mensen ziek en verspreidt het virus zich ook minder snel. Een hoge vaccinatiegraad helpt verder ook bewezen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Iets wat in deze tijd van grote personeelstekorten belangrijk is, en zeker als Covid-19 komend najaar weer toeslaat,’ schrijven ze in de brief.

Het bedrijfsleven roept het kabinet in dezelfde brief op om glashelder te maken welke scenario's er bij een nieuwe coronagolf zijn en welke criteria daarvoor gelden. Met onder meer de eigen sectorplannen die veel (maar niet alle) sectoren inmiddels hebben gemaakt, doen bedrijven wat ze kunnen om het virus onder controle te houden, stellen Thijssen en Vonhof. ‘Het kan nooit zo zijn dat corona alleen nog een risico voor ondernemers wordt en zij de prijs betalen als het virus toch weer oplaait en de overheidsinspanningen te laat zijn.’

Thijssen en Vonhof vragen het kabinet verder onder meer om ondernemers een stem geven in het nieuwe Maatschappelijk Impact Team. Dat moet zorgen voor betere coördinatie van mogelijke coronamaatregelen met buurlanden en tijdiger overleg met het bedrijfsleven als de corona-situatie weer zou escaleren.