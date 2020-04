Oppositie verwijt coalitie debat over Europese top te blokkeren

Premier Mark Rutte bij een Europese top in februari. Beeld ANP

De oppositiepartijen verwijten regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een debat te blokkeren. Op de top donderdag wordt door de regeringsleiders onder meer gesproken over het akkoord dat de Europese ministers van Financiën twee weken geleden sloten over steun aan landen die zwaar worden getroffen door de coronacrisis.

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher maken ‘alle Europeanen zich zorgen over hoe het nu verder moet’. “Daar wordt morgen in Brussel over gesproken en er wordt een besluit genomen over 500 miljard euro. De coalitie houdt een debat daarover tegen. Slecht voor Nederland, slecht voor de democratie.”



Ook SP-Kamerlid Renske Leijten is boos. “Er staat heel veel op het spel in Europa. Iedereen praat over de rol van Nederland, behalve wij!” fulmineert ze. “De premier zegt dat hij niet zal instemmen met eurobonds en dat is op zich prima. Maar de vorige keer kwamen we door onze houding wel in het oog van de storm. Kunnen we het daar op zijn minst even met elkaar over hebben?”

Onder de pet

De regeringspartijen vinden dat ten onrechte wordt gesuggereerd alsof er iets onder de pet wordt gehouden. De Kamer heeft zelf afgesproken zich te beperken tot het hoogstnodige. “Niemand vindt deze situatie ideaal, maar het is niet zo dat er niet over de top kon worden gedebatteerd,” zegt VVD-Kamerlid Anne Mulder.



“Over het hulppakket van de ministers van Financiën is gewoon een debat gevoerd. Morgen is een informele top van regeringsleiders. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar er liggen géén nieuwe besluiten voor. De Kamer heeft nog steeds een coronaregime, waarbij we zo min mogelijk samenkomen. We hebben wel een schriftelijk overleg gehouden over de top. Het kabinet heeft ons 27 A4-tjes met antwoorden op onze vragen gestuurd. Dinsdag is duidelijk gezegd dat iedereen die een motie wilde indienen, daartoe de mogelijkheid kreeg. Alleen was er geen oppositiepartij die dat wilde.”