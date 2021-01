Oppositie: Vaccineren moet onmiddellijk starten

Beeld ANP

Dat eisen drie grote oppositiepartijen in de Tweede Kamer (PvdA, GroenLinks en SP) maandag, een dag voor een groot coronadebat. Ze vinden de houding van coronaminister Hugo de Jonge veel te passief, terwijl er al duizenden doses van het vaccin klaarliggen om mensen te beschermen tegen het virus.

Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf vandaag via hun werkgevers een uitnodiging. Het inenten begint vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, de overige GGD-regio’s op 15 januari. Vandaag moet ook helder worden wanneer de medewerkers in de acute zorg een prik krijgen.

Een week eerder of later

Maar andere EU-landen zijn al minstens een week aan het vaccineren en het Verenigd Koninkrijk en de VS entten de eerste burgers zelfs al enkele weken voor Kerstmis in. Minister De Jonge zei vlak vóór de vakantie nog tegen de Tweede Kamer dat hij in Nederland snel wil werken, maar vooral ook zorgvuldig wil zijn. “Een week eerder of later beginnen is uiteindelijk niet de kern,” aldus de minister toen.

Daar is de oppositie het niet mee eens, zeker nu recent een besmettelijke nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Lodewijk Asscher (PvdA): “Het kabinet heeft hier een ongelooflijke steek laten vallen, door te roepen dat een weekje later ook wel kon. We hebben een vriezer vol vaccins en er waart nu een zeer besmettelijke variant rond. Het is klaar met de smoezen; eerder beginnen is realistisch, niet symbolisch.”

Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) heeft het kabinet gewoon niet goed nagedacht over het vaccinatiebeleid. Daarom staan ook doelgroepen zoals de politie nu logischerwijs te dringen voor een prik. “Begrijp me goed, ik ben wel blij dat de acute zorgverleners er nu bij zijn gekomen, maar we verliezen kostbare weken doordat we dit in eerste instantie niet goed hebben opgepakt. We moeten nu haast maken.”

Pijnlijk

Ook Lilian Marijnissen (SP) vindt het ‘pijnlijk’ dat er nog steeds geen start is gemaakt met de inentingen, temeer omdat in haar woonplaats Oss de coronavaccins landelijk bij zeer lage temperaturen liggen opgeslagen. Actievoerders waren vandaag op deze locaties om ook te pleiten voor snelle vaccinatie.