Oppositie: Hoe gaat kabinet geloofwaardigheid herstellen?

Het kabinet moet aangeven hoe het, na de coronablunder van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), de eigen geloofwaardigheid gaat herstellen. Dat zeggen oppositiepartijen woensdagmiddag tijdens een verhit Kamerdebat.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt het naar om over de kwestie-Grapperhaus te praten, toch een privézaak, maar wel nodig. “Want dit steekt. Ik wil een boodschap van het kabinet nu richting handhavers, richting Nederlanders die ook moeite hebben met de regels, richting mensen die een coronaboete niet zo makkelijk kunnen betalen. Hoe gaat u de geloofwaardigheid herstellen?,” vroeg hij vanmiddag aan premier Rutte en minister Grapperhaus.

Lilian Marijnissen (SP) wil benadrukken dat het niet gaat om een keertje in de fout gaan. “We kunnen allemaal wel op die manier worden gefotografeerd. Maar het gaat hier om een minister die verantwoordelijk is voor de 1,5 meter en dat uit wil dragen. Die overtreders ‘aso’ noemt. Ik ben benieuwd hoe hij dan denkt over zijn eigen bruiloftsgasten.”

Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten vindt dat de minister zijn voorbeeldfunctie serieus had moeten nemen, ook op zijn eigen huwelijk. “Nu is hij gezagloos geworden.”

‘In het epicentrum van de spanning’

Fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA, de partij van Grapperhaus, stelt dat de beelden van het huwelijk van minister Grapperhaus zich ‘in het epicentrum bevinden’ van de spanning in de samenleving over de coronaregels. Volgens hem moet de minister daarom verantwoording afleggen over de kwestie tegenover de boa’s en mensen thuis.

Maar Heerma gaf ook aan dat Grapperhaus meteen spijt heeft betuigd van zijn misstap. Daarnaast zouden in de praktijk helemaal geen boetes worden uitgedeeld voor de fouten die de minister tijdens zijn huwelijksdag heeft gemaakt, aldus de CDA’er.

“Dit kabinet moet de moed hebben om een volledige bekentenis af te leggen over alle dingen die fout zijn gegaan,” pareert Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zij vindt dat de minister zijn fouten ook niet ruiterlijk heeft toegegeven, maar moest worden ‘betrapt’ met de tweede serie foto’s. “Dat wegmoffelen, daar houden wij niet van.”

Volgens PVV-leider Wilders gaat het debat over de hypocrisie van de minister, die zelf de regels overtrad op zijn feestje maar wel anderen de maat neemt. ,,Hij moet niet de minister van Klassenjustitie zijn, maar de minister van Justitie.”

Wilders vindt de bewindsman niet met zijn gedrag weg moet komen. Hij vindt dat uitgedeelde coronaboetes onmiddellijk moeten worden geschrapt of terugbetaald.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) besloot vandaag, ondanks de kritiek van de afgelopen dagen, eerst in debat met de Tweede Kamer te gaan voordat hij een besluit neemt over zijn positie. Dat debat is nu bezig en Grapperhaus zal straks zelf reageren.

Houdbaar

President Mark Rutte zei eerder vanmiddag bij het Catshuis dat de positie van de onder vuur liggende minister Grapperhaus ‘houdbaar’ is. Hij zei dit na een overleg met vertegenwoordigers van Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet.

In hoeverre dat werkelijk goed nieuws is, valt te bezien. Rutte bleef eerder tot het bittere einde achter uiteindelijk vertrekkende bewindslieden staan. Dat patroon werd zichtbaar bij minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra, minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, diens staatssecretaris Fred Teeven, Opsteltens opvolger Ard van der Steur en minister van Defensie Jeanine Hennis.

Vooralsnog hangt de positie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan een zijden draadje. Publicatie van nieuwe foto’s waarop Grapperhaus zelf de anderhalve meter schendt hebben de coalitiepartijen in verlegenheid gebracht.