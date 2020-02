Opnieuw zware windstoten en code geel

Beeld ANP

De waarschuwing geldt voor het hele land. Tot een zeldzame schrikkelstorm komt het volgens Weeronline waarschijnlijk niet, maar tijdens buien kunnen er windstoten van 75 tot 95 kilometer per uur zijn. In de ochtend wakkert de wind aan tot vrij krachtig (5 Bft.) boven land en krachtig tot hard (6-7 Bft.) aan zee.

Op de meeste plaatsen is het eerst nog droog en kan de zon lokaal een beetje schijnen. De temperatuur loopt op naar 10 graden aan zee tot 14 in het oosten. In de middag trekken buien van west naar oost. De neerslag verdrijft de zachte lucht.

Tijdens de buien kunnen zware windstoten voorkomen. Lokaal komt het mogelijk tot zeer zware windstoten van iets meer dan honderd kilometer per uur. Eind van de middag verlaten de buien het noordoosten van het land. Aan de westkust is ook in de avond en nacht nog kans op zware windstoten. Zondagochtend neemt de wind af.